- Референдум по поводу статуса ОРДЛО сейчас не имеет смысла18:20
- ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию17:40
- Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР», – Геращенко17:20
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце17:00
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Переговоров с ДНР/ЛНР не будет16:00
- Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса15:42
- Шахтное объединение «Красноармейскуголь» самодекоммунизировалось14:40
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО 13:20
- Боевики ОРДО после поездки Савченко засобирались в Киев13:00
ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию
Сепаратисты заявляют, что ВСУ укрепили свои позиции рядом со станцией. Бойцы украинских добровольческих батальонов покинули территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в воскресенье, 26 февраля.
"Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции", – цитирует его сепаратистское издание ДАН.
В то же время Басурин утверждает, что украинские военные продолжили укреплять свои позиции в непосредственной близости к ДФС.
"Противник продолжил укреплять свои блиндажи вблизи станции, что является существенным нарушением предоставленных ВСУ 15 марта 2015 года письменных гарантий и принятых ранее в Минске договоренностей", – заявил Басурин.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ, Минские договоренности, добробаты
- Боевики используют минометы для обстрелов ВСУ на всех направлениях – штаб
- Настоящий полковник: президент Украины встретился с героем, пережившим почти два года донбасского плена
- О двух сценариях для Донбасса и паузе в "Минске-2" - политолог
- ДНРовцы ведут постоянные обстрелы в районе Горловки, а обвиняют ВСУ
- Подробности минских переговоров от пресс-секретаря Кучмы
- "На якій підставі бойовики шантажують світ, зриваючи мінський процес і відверто блокуючи пункт про звільнення заручників?"
- Референдум по поводу статуса ОРДЛО сейчас не имеет смысла18:20
- ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию17:40
- Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР», – Геращенко17:20
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце17:00
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Переговоров с ДНР/ЛНР не будет16:00
- Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса15:42
- Шахтное объединение «Красноармейскуголь» самодекоммунизировалось14:40
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО 13:20
- Боевики ОРДО после поездки Савченко засобирались в Киев13:00
- Известное независимое расследование по катастрофе в Смоленске проведут британцы: Польша попросила изучить обломки Ту-154М18:40
- Референдум по поводу статуса ОРДЛО сейчас не имеет смысла18:20
- Российские дипломаты получили черный венок18:00
- ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию17:40
- Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР», – Геращенко17:20
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце17:00
- В Польше в ДТП погибла украинская журналистка16:40
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Переговоров с ДНР/ЛНР не будет16:00
- Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса15:42
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Фирташ начал сливать подельников
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол