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Архив - Донецкая область

ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию

26.02.2017 17:40
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ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию

Сепаратисты заявляют, что ВСУ укрепили свои позиции рядом со станцией. Бойцы украинских добровольческих батальонов покинули территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в воскресенье, 26 февраля.

"Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции", – цитирует его сепаратистское издание ДАН.

В то же время Басурин утверждает, что украинские военные продолжили укреплять свои позиции в непосредственной близости к ДФС.

"Противник продолжил укреплять свои блиндажи вблизи станции, что является существенным нарушением предоставленных ВСУ 15 марта 2015 года письменных гарантий и принятых ранее в Минске договоренностей", – заявил Басурин.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ, Минские договоренности, добробаты
 
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