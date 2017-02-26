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«Донецкгортеплосеть» обещает оперативно вернуть тепло в дома дончан
СПП «Донецкгортеплосеть» объяснило причину отсутствия тепла в домах у части жителей Донецка на своей странице в Facebook.
"В связи с порывом магистрального трубопровода котельной в Калининском районе города Донецка, вечером 25.02.2017г. отключено отопление и частично горячее водоснабжение 137 жилых домов. Порыв трубопровода связан с резким перепадом температуры наружного воздуха.
Производственно-аварийной службой СПП «Донецкгортеплосеть» принимаются неотложные мероприятия по возобновлению теплоснабжения. Работы по восстановлению целостности трубопровода выполняются с привлечением специализированной техники и оборудования.
Производство аварийно-восстановительных работ будет выполнено в течении 8 часов. После восстановления гидравлического режима тепловой сети, отопление и горячее водоснабжение будет подано в дома горожан.
СПП «Донецкгортеплосеть» приносит свои извинения за причиненные неудобства и принимает все меры по обеспечению жителей теплом и горячей водой", - говорится в сообщении.
За дополнительной информацией жителям города предложено обращаться в информационно-коммуникационный центр поддержки потребителей услуг теплоснабжения по любому из номеров:
(062) 311 - 22 - 62
(071) 311 - 22 - 62
(093) 311 - 22 – 62
Теги: Донецк, Донбасс, трубопровод, порыв, Донецкгортеплосеть
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