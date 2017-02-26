Мариупольцы против отмены советских праздников. ВИДЕО

26.02.2017 07:34

В начале 2017 года Украинский институт национальной памяти (УИНП) представил предложения по изменению календаря государственных праздников и памятных дней. Новый календарь подготовлен в рамках политики декоммунизации и из него убраны многие советские праздники.

Так, институт предлагает вместо выходного дня 8 марта (Международный женский день) установить государственный праздник и выходной 9 марта (Шевченковский день). Также предлагается отменить празднования 1 мая (Международный день трудящихся). Кроме этого, вместо 9 мая (День победы) выходным днем планируют сделать 8 мая (День памяти и примирения).

Мы решили узнать, что думают мариупольцы об отмене советских праздников и введении новых — украинских. Как оказалось, большинство мариупольцев высказались против. Опрошенные аргументировали это тем, что они любят советские праздники с детства и тем, что эти праздники отмечали «деды». Другие отметили, что не важно, какие праздники, а важно, чтобы остались выходные дни. Но нашлись и те, кто высказался в поддержку декоммунизации.

Источник Мариупольская жизнь