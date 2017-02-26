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Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
Жители оккупированного Донецка ждут его освобождения и возвращения украинской армии в город. Об этом в комментарии изданию ONLINE.UA рассказал популярный блогер, живущий сейчас в Донецке и пишущий под ироничным именем Фашик Донецкий.
Он отметил, что налицо крупные успехи украинской армии, которые были достигнуты в последние месяцы в зоне АТО. Он отметил, что фактически Донецк окружен боевыми частями ВСУ с трех сторон, а стратегические точки в предместьях города могут быть взяты в окружение и огневое кольцо очень быстро. По его мнению единственной большой военной проблемой на Донбассе остается отсутствие контроля над украино-российской границей.
Блогер также отметил, что в Донецке люди ждут Украину и под риском опасности быть арестованным продолжают раскрывать позиции боевиков и публиковать изображения бронетехники террористов, выкладывая эти данные в Сеть.
При этом он также отметил, что людям в Донецке очень важно знать, что Украина их не бросает.
Источник Диалог.UA
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ
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