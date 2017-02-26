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На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 700 автомобилей
Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне антитеррористической операции скопилось более 700 автомобилей. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
"На контрольных пунктах въезда и выезда, находящихся на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/150; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 25/25 "Гнутово" - 40/30.
Также в пресс-службе ГПСУ отмечают, что за минувшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 21, 6 тыс. человек, что на 5 тыс. человек меньше, чем за прошедшие сутки, и 3,8 тыс. транспортных средств.
"Майорское" - 5300 человек и 810 транспортных средств;
"Марьинка" - 5155 человек и 1090 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4900 человек и 1180 транспортных средств;
"Гнутово" - 2590 человек и 730 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 3665 человек.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, АТО, КПП
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