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Архив - Донецкая область

На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 700 автомобилей

26.02.2017 12:00
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На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 700 автомобилей

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне антитеррористической операции скопилось более 700 автомобилей. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"На контрольных пунктах въезда и выезда, находящихся на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/150; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 25/25 "Гнутово" - 40/30.

Также в пресс-службе ГПСУ отмечают, что за минувшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 21, 6 тыс. человек, что на 5 тыс. человек меньше, чем за прошедшие сутки, и 3,8 тыс. транспортных средств.

"Майорское" - 5300 человек и 810 транспортных средств;

"Марьинка" - 5155 человек и 1090 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4900 человек и 1180 транспортных средств;

"Гнутово" - 2590 человек и 730 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3665 человек.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, АТО, КПП
 
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