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Началась блокада направления Донецк-Мариуполь
Укрепление расположено в районе поселка Новотроицкое в контролируемой Киевом части Донецкой области. Участники торговой блокады Донбасса установили первый редут на Мариупольском направлении. Об этом сообщается на странице штаба блокады в Facebook.
По информации организаторов блокады Донбасса, главной задачей редута в районе поселка Новотроицкое является блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.
"Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении", – говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что сейчас ведутся работы по инженерному обустройству местности, создаются отряды для разведки и перекрытия полевых путей. Также организаторы сообщили, что сеть редутов будет расширяться.
Ранее штаб блокады заявил, что за 28 суток торговой блокады Донбасса активисты задержали почти 70 тысяч вагонов с различными грузами.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, блокада, ДНР
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