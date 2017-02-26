Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Началась блокада направления Донецк-Мариуполь

26.02.2017 19:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Началась блокада направления Донецк-Мариуполь

Укрепление расположено в районе поселка Новотроицкое в контролируемой Киевом части Донецкой области. Участники торговой блокады Донбасса установили первый редут на Мариупольском направлении. Об этом сообщается на странице штаба блокады в Facebook.

По информации организаторов блокады Донбасса, главной задачей редута в районе поселка Новотроицкое является блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

"Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении", – говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что сейчас ведутся работы по инженерному обустройству местности, создаются отряды для разведки и перекрытия полевых путей. Также организаторы сообщили, что сеть редутов будет расширяться.

Ранее штаб блокады заявил, что за 28 суток торговой блокады Донбасса активисты задержали почти 70 тысяч вагонов с различными грузами.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, блокада, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх