Переговоров с ДНР/ЛНР не будет

26.02.2017 16:00

Ирина Геращенко опровергла возможность легитимизации "республик" путем прямых переговоров Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко опровергает возможность прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками", пишет РБК Украина.

Об этом она сообщила в своем Facebook. "Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков, к прямым переговорам с ОРДЛО, пытаясь создать сценарии прямых переговоров, параллельные Минску процессы, без РФ и ОБСЕ. Конечно, это серьезно осложняет и без того непростую работу украинской делегации в Минске, причем всех групп, не только гуманитарной…Но никаких прямых переговоров и легитимизации бандитов не будет. Какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридной войны против Украины", - отметила Геращенко.