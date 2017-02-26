- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце17:00
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Переговоров с ДНР/ЛНР не будет16:00
- Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса15:42
- Шахтное объединение «Красноармейскуголь» самодекоммунизировалось14:40
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО 13:20
- Боевики ОРДО после поездки Савченко засобирались в Киев13:00
- «Донецкгортеплосеть» обещает оперативно вернуть тепло в дома дончан12:50
- На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 700 автомобилей12:00
- В Мариуполе на вокзале появилась «лавочка встреч»10:21
Переговоров с ДНР/ЛНР не будет
Ирина Геращенко опровергла возможность легитимизации "республик" путем прямых переговоров Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко опровергает возможность прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками", пишет РБК Украина.
Об этом она сообщила в своем Facebook. "Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков, к прямым переговорам с ОРДЛО, пытаясь создать сценарии прямых переговоров, параллельные Минску процессы, без РФ и ОБСЕ. Конечно, это серьезно осложняет и без того непростую работу украинской делегации в Минске, причем всех групп, не только гуманитарной…Но никаких прямых переговоров и легитимизации бандитов не будет. Какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридной войны против Украины", - отметила Геращенко.
Теги: Донбасс, переговоры, ДНР, ЛНР
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- Захарченко сделал предложение украинским министрам
- Тарута выступил за прямые переговоры с ДНР и ЛНР
- Донбасский узел: киевский пасьянс
- Минское фиаско: чего требуют донбасские террористы
- Заложники минской битвы за Донбасс: подводные камни "Рамочного соглашения о разведении сил"
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце17:00
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Переговоров с ДНР/ЛНР не будет16:00
- Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса15:42
- Шахтное объединение «Красноармейскуголь» самодекоммунизировалось14:40
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО 13:20
- Боевики ОРДО после поездки Савченко засобирались в Киев13:00
- «Донецкгортеплосеть» обещает оперативно вернуть тепло в дома дончан12:50
- На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 700 автомобилей12:00
- В Мариуполе на вокзале появилась «лавочка встреч»10:21
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце17:00
- В Польше в ДТП погибла украинская журналистка16:40
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Переговоров с ДНР/ЛНР не будет16:00
- Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса15:42
- Украина стоит на пороге невоенной борьбы за Крым15:25
- Если доллар подскочит - что будет с зарплатами украинцев15:00
- Шахтное объединение «Красноармейскуголь» самодекоммунизировалось14:40
- BlackBerry представила новый "кнопочный" смартфон KEYone14:20
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля14:00
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- Фирташ начал сливать подельников
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин
- Мы ничего не знали о Донбассе...