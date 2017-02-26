Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Переговоров с ДНР/ЛНР не будет

26.02.2017 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Переговоров с ДНР/ЛНР не будет

Ирина Геращенко опровергла возможность легитимизации "республик" путем прямых переговоров Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко опровергает возможность прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками", пишет РБК Украина.
Об этом она сообщила в своем Facebook. "Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков, к прямым переговорам с ОРДЛО, пытаясь создать сценарии прямых переговоров, параллельные Минску процессы, без РФ и ОБСЕ. Конечно, это серьезно осложняет и без того непростую работу украинской делегации в Минске, причем всех групп, не только гуманитарной…Но никаких прямых переговоров и легитимизации бандитов не будет. Какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридной войны против Украины", - отметила Геращенко.



Теги: Донбасс, переговоры, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх