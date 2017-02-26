Референдум по поводу статуса ОРДЛО сейчас не имеет смысла

26.02.2017 18:20

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания «Информат» рассказал политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

«Во-первых, еще не принято политическое решение по поводу статуса этих территорий. Во-вторых, сейчас слишком эмоциональное восприятие всего происходящего на Донбассе. В-третьих, многие украинцы покинули оккупированные территории в связи с военным конфликтом и не факт, что они смогут проголосовать на таком референдуме, если он будет организован» — считает эксперт.

То есть, должно пройти некоторое время, должны быть найдены какие-то оптимальные варианты политического решения конфликта. Когда будет подходить к завершению политическая часть урегулирования конфликта, только на этом этапе – этапе политических моментов, прописанных в Минске-2, можно будет говорить, что через какое-то время будет проведен такой референдум.

«Вопрос референдума станет актуальным только после того, когда на этих территориях восстановится нормальная жизнь. После того, как там будут проведены местные выборы, когда будет условно перезапущена легитимная, с точки зрения украинского законодательства, система местных органов власти. Только после этого можно рассуждать о каком-то референдуме как на территории всей Украины, так и на территории ОРДЛО» — уверен Владимир Воля.

Напомним, в России придумали хитрый способ удержать Владимира Путина при власти, да еще и обеспечив ему новое алиби. В администрации российского президента не собираются подбирать ему оппонентов от власти, зато хотят добиться самого высокого в истории числа проголосовавших за «великого царя».