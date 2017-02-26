- Референдум по поводу статуса ОРДЛО сейчас не имеет смысла18:20
- ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию17:40
- Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР», – Геращенко17:20
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце17:00
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Переговоров с ДНР/ЛНР не будет16:00
- Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса15:42
- Шахтное объединение «Красноармейскуголь» самодекоммунизировалось14:40
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО 13:20
- Боевики ОРДО после поездки Савченко засобирались в Киев13:00
Референдум по поводу статуса ОРДЛО сейчас не имеет смысла
Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания «Информат» рассказал политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
«Во-первых, еще не принято политическое решение по поводу статуса этих территорий. Во-вторых, сейчас слишком эмоциональное восприятие всего происходящего на Донбассе. В-третьих, многие украинцы покинули оккупированные территории в связи с военным конфликтом и не факт, что они смогут проголосовать на таком референдуме, если он будет организован» — считает эксперт.
То есть, должно пройти некоторое время, должны быть найдены какие-то оптимальные варианты политического решения конфликта. Когда будет подходить к завершению политическая часть урегулирования конфликта, только на этом этапе – этапе политических моментов, прописанных в Минске-2, можно будет говорить, что через какое-то время будет проведен такой референдум.
«Вопрос референдума станет актуальным только после того, когда на этих территориях восстановится нормальная жизнь. После того, как там будут проведены местные выборы, когда будет условно перезапущена легитимная, с точки зрения украинского законодательства, система местных органов власти. Только после этого можно рассуждать о каком-то референдуме как на территории всей Украины, так и на территории ОРДЛО» — уверен Владимир Воля.
Напомним, в России придумали хитрый способ удержать Владимира Путина при власти, да еще и обеспечив ему новое алиби. В администрации российского президента не собираются подбирать ему оппонентов от власти, зато хотят добиться самого высокого в истории числа проголосовавших за «великого царя».
Теги: Украина, Донбасс, референдум, ДНР, ЛНР
- Мнение: судьбу донбасских сепаратистов должен решить референдум - всеукраинский
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Инфантилизм, возведенный в ранг государственной политики - Бабченко о "русском мире" и современной России
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- Савченко сообщила, что Эстония поможет информационно накрыть оккупированный Донбасс
- Дончанка, выступавшая за Украину, вышла на награждение с флагом "ДНР"
- Референдум по поводу статуса ОРДЛО сейчас не имеет смысла18:20
- ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию17:40
- Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР», – Геращенко17:20
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце17:00
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Переговоров с ДНР/ЛНР не будет16:00
- Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса15:42
- Шахтное объединение «Красноармейскуголь» самодекоммунизировалось14:40
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО 13:20
- Боевики ОРДО после поездки Савченко засобирались в Киев13:00
- Референдум по поводу статуса ОРДЛО сейчас не имеет смысла18:20
- Российские дипломаты получили черный венок18:00
- ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию17:40
- Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР», – Геращенко17:20
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце17:00
- В Польше в ДТП погибла украинская журналистка16:40
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Переговоров с ДНР/ЛНР не будет16:00
- Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса15:42
- Украина стоит на пороге невоенной борьбы за Крым15:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Фирташ начал сливать подельников
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин