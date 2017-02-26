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Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
26.02.2017 13:20
Как стало известно из неофициальных источников, в связи со сложившейся ситуацией в с марта месяца все пенсионеры ДЛНР получат прибавку к пенсии от 2000 рублей.
Деньги на повышение полностью выделяет российская сторона. Большая часть финансирования уже поступила на счета республик. Странное молчание руководства нашей молодой республики по этому поводу. Неужели хотят ещё что то добавить пенсионерам ещё к этим 2000руб.?
Источник 62.ua
Теги: Донбасс, Российская Федерация, пенсия, ДНР, ЛНР
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