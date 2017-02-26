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Архив - Донецкая область

Савченко допросят из-за поездки в ДНР

26.02.2017 20:20
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Савченко допросят из-за поездки в ДНР

В СБУ Савченко пригласят в ближайшие дни. Служба безопасности Украины планирует в ближайшие дни допросить народного депутата Надежду Савченко в связи с ее недавним визитом в оккупированный Донецк. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире канала 112 Украина вечером в воскресенье, 26 февраля.

"У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе в гости, конечно, мы будем ее опрашивать … тем более что она общалась с представителями незаконных вооруженных формирований, и мы ей будем задавать очень много вопросов", – сказал Тандит.

По его словам, сотрудники СБУ допросят Савченко в ближайшие дни.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, депутат, СБУ, допрос
 
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