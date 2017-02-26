Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса

26.02.2017 15:42

Делегация партии «Самопомич» в составе которой будут нардепы Семенченко и Соболев, намерена лететь в Брюссель, чтобы убеждать европейских чиновников и депутатов в необходимости блокады оккупированной части Донбасса, пишет Донпресс.

Источники сообщают, Семенченко и Соболев, которые являются главными активистами акции по блокированию торговли с оккупированными районами Востока Украины намерены сообщить евродепутатам обо всех достижениях блокады, которая продолжается еще с января.