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Шахтное объединение «Красноармейскуголь» самодекоммунизировалось
24 февраля в Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) состоялась конференция трудового коллектива Государственного предприятия «Красноармейскуголь». В ее работе приняли участие 150 из 175 избранных делегатов от трудовых коллективов всех структурных подразделений ГП. На рассмотрение участников конференции выносилось три основных вопроса, первый из которых касался смены названия госпредприятия и входящих в него структур в рамках декоммунизации.
Юрист госпредприятия Андрей Пархоменко сообщил, что «Красноармейскуголь» оставался последним из предприятий угольной отрасли, где не были выполнены требования закона о запрете коммунистической символики, вступившего в силу 21 мая 2015 года. В число символов, подлежащих запрету как пропагандистских, попали названия самого ГП «Красноармейскуголь» и четырех его структурных подразделений: ОП «Шахта им. Стаханова», ОП «Шахта им. Димитрова», ДК им. Артема шахты Центральной и клуб им. Воровского шахты имени Димитрова.
В трудовых коллективах указанных подразделений прошли обсуждения будущих названий. Рабочая группа также предложила два варианта названия госпредприятия – ГП «Мирноградуголь» и ГП «Донбассуголь». Большинство присутствовавших решило остановиться на первом варианте, созвучным новому названию города Мирнограда.
Таким образом, сегодня на конференции трудового коллектива большинством голосов всего при нескольких воздержавшихся было решено «декоммунизировать» пять названий:
Государственное предприятие «Красноармейскуголь» будет переименовано в Государственное предприятие «Мирноградуголь»;
Обособленное подразделение «Шахта им. А.Г. Стаханова» ГП «Красноармейскуголь» – в Обособленное подразделение «Шахта "Капитальная"» ГП «Мирноградуголь»;
Обособленное подразделение «Шахта им. Г.М. Димтрова» ГП «Красноармейскуголь» – в Обособленное подразделение «Шахта 5/6» ГП «Мирноградуголь»;
Дворец культуры имени Артема ОП «Шахты "Центральная"» ГП «Красноармейскуголь» – в Дворец культуры «Украина» ОП «Шахта "Центральная"» ГП «Мирноградуголь»;
Клуб им. Воровского ОП «Шахта им. Г.М. Димитрова» ГП «Красноармейскуголь» – в Клуб им. Казаринова ОП «Шахта 5/6» ГП «Мирноградуголь».
После внесения соответствующих изменений в уставы предприятий все они будут переданы в профильное Министерство энергетики и угольной промышленности Украины для издания приказов о переименовании. Затем будут внесены изменения в регистрационные данные.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, шахта, декоммунизация
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