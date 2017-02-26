Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово

26.02.2017 16:19

Курахово считается одним и прифронтовых городов. До начала военных действий дорога из Донецка до автостанции Курахово занимала не больше часа. Сегодня же люди едут через блокпосты и время в пути может занять от 3 до 6 часов. По словам дончан, которые часто приезжают в Курахово, время тратится в основном не на саму дорогу, а на очереди на КПВВ с обеих сторон.

«Каждый день по-разному, можно за час проехать, а можно и до 6 часов все посты проходить. Все зависит от обстановки на блокпостах, настроения проверяющих и транспорта. Если это муниципальный автобус, то он бывает очень редко ездит, так что 40 минут нужно его ждать, а бывает за 25 минут делает круг», — рассказывают дончане.

Стоимость проезда между этими городами возросла в десять раз по сравнению с довоенным временем. Частные перевозчики предлагают свои услуги транспортировки от 300 грн. и выше. За эту сумму желающих ехать могут забрать даже у подъезда дома, если это по пути. Но местные жители все реже обращаются к перевозчикам, если дело касается проезда в сторону Курахово. По мнению дончан поездка на муниципальном автобусе, который курсирует от автостанции «Южный» до нулевого контрольно-пропускного пункта все-таки быстрее, чем выжидать очередь, сидя в машине с частником. Стоимость дороги от «Южного» автовокзала до нулевого КПВВ составляет 70 российских рублей (примерно 35 грн.). У КПВВ людей высаживают для прохождения контроля, после чего они дожидаются муниципального автобуса, который довозит их до следующего блокпоста, где снова контроль и пересадка на второй муниципальный автобус, который довозит до автостанции в Курахово.

Несмотря на такие преграды в пути, дончане все равно едут в Курахово. Почему?

Причины таких нелегких поездок просты: поездка к родственникам, получение соцвыплат и пенсий. По возможности люди покупают продукты на местном рынке и в супермаркетах. Много с собой не берут, так как проходить блокпосты неудобно с сумками. Только все самое необходимое. По словам дончан, цены на большинство товаров на 15-30% ниже, чем в Донецке, особенно это касается вещей.

Некоторые продукты на рынке в Курахово стоят почти также, как и в Донецке, но большинство — слишком отличается в цене.

Так, стоимость десятка куриных яиц 1-й категории на рынке Курахово составляет 16 грн., когда отборное стоит 18 грн.

В то время как стоимость десятка яиц 1-й категории на рынке в Донецке составляет от 50 рулей (примерно 25 грн.).

Стоимость яблок в Курахово начинается от 12 грн., когда на донецких ранках их стоимость начинается от 50 рублей (примерно 25 грн.).

Мандарины с небольшой разницей, но чуть дешевле на рынке в Курахово, чем в Донецке. В Курахово от 30 до 38 грн. за кг., в то время как в Донецке от 75 до 90 рублей (38-45 грн.).

Стоимость таких грибов, как шампиньоны на донецких рынках вообще заоблачная по сравнению с кураховскими ценами.

В Курахово 1 кг шампиньонов продают за 33 грн.(см. фото выше), когда донецкие предприниматели установили стоимость этого товара в 180-220 рублей (90-110 грн.).

Килограмм курицы на полках супермаркета «АТБ» в Курахово стоит 40 грн. По информации от дончан, в донецких мясных магазинах 1 кг курицы стоит от 120 рублей (60 грн.) и выше. Скидок и акций нет.

Источник Восстановлене Донбасса