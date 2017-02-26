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Архив - Донецкая область

Украинские позиции около Мариуполя были обстреляны из танка

26.02.2017 10:05
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Украинские позиции около Мариуполя были обстреляны из танка

По позициям сил АТО в секторе "Мариуполь" террористы стреляли из танка и минометов. О этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.

За прошедшие сутки боевики т.н. "ДНР" 21 раз обстреляли позиции сил АТО в районе Мариуполя. Террористы использовали стрелково оружие, гранатометы и пулеметы, а 4 раза вели огонь из минометов.

Из минометов 82 мм и 120 мм террористы два раза обстреляли украински позиции около Гнутово, из минометов 120 мм - около Лебединского и Чермалыка - 82 мм. Танк террористов "работал" около Водяного.

Силы АТО 6 раз открывали ответный огонь.

за текущие сутки боевики т.н. "ДНР" 5 раз обстреляли позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" (около Водяного, Павлополя и Широкино) из гранатометов и стрелкового оружия. Силы АТО ответный огонь не открывали.



Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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