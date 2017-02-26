Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР», – Геращенко

26.02.2017 17:20

Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР» и легитимизации боевиков на Донбассе. Об этом сегодня, 26 февраля, на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков, к прямым переговорам с ОРДЛО, пытаясь теперь создать сценарии прямых переговоров, параллельные к "Минску" процессы, без РФ и ОБСЕ. Конечно, это серьезно осложняет и без того непростую работу украинской делегации в Минске… Но никаких прямых переговоров и легитимизации бандитов не будет. Какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридный войны против Украины», – написала Геращенко.

Источник dnews.dn.ua