Последние новости раздела
- В Мариуполе на вокзале появилась «лавочка встреч»10:21
- Украинские позиции около Мариуполя были обстреляны из танка 10:05
- В центре Донецка пропало отопление10:00
- Победный гол Чердака – «Донбасс» берет три очка в Белой Церкви08:54
- В Мариуполе построят жилье для переселенцев08:00
- Мариупольцы против отмены советских праздников. ВИДЕО07:34
- В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину07:01
- Боевик ДНР рассказал, как люди Захарченко обстреливали Донецк из минометов и сваливали вину на «укров»22:30
- В «ДНР» заявили про обмін полонених “всіх на всіх”21:15
- "ДНР" сообщила о начале экстренной видеоконференции контактной группы по Донбассу17:30
В центре Донецка пропало отопление
26.02.2017 10:00
Жители Донецка жалуются, что местами в городе отключилось отопление. Об этом дончане пишут в социальных сетях, сообщает «ДонПресс».
По словам горожан, в целом, в городе с отоплением все в порядке, но часть районов внезапно отключилась, и местные службы ничего не объясняют жильцам. По некоторым версиям, прорвало какую-то трубу, но это лишь слухи, никакой официальной информации жителям никто не предоставил.
Отопления, а вместе с ним и горячей воды нет в районе «Грузии». Также на такую ситуацию жалуются и жители определенных частей Ворошиловского района.
«В нашей котельной самозабвенно брешут о какой-то эпической аварии на трассе», — жалуется дончанка.
Орфография и стилистика автора полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, отопление, авария
Читайте также:
- В Мариуполе на вокзале появилась «лавочка встреч»10:21
- Украинские позиции около Мариуполя были обстреляны из танка 10:05
- В центре Донецка пропало отопление10:00
- Победный гол Чердака – «Донбасс» берет три очка в Белой Церкви08:54
- В Мариуполе построят жилье для переселенцев08:00
- Мариупольцы против отмены советских праздников. ВИДЕО07:34
- В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину07:01
- Боевик ДНР рассказал, как люди Захарченко обстреливали Донецк из минометов и сваливали вину на «укров»22:30
- В «ДНР» заявили про обмін полонених “всіх на всіх”21:15
- На оккупированной Луганщине пророссийские боевики забросали гранатами два патруля ОБСЕ19:30
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине10:51
- В Мариуполе на вокзале появилась «лавочка встреч»10:21
- Элина Свитолина вошла в десятку лучших теннисисток планеты10:20
- Украинские позиции около Мариуполя были обстреляны из танка 10:05
- В центре Донецка пропало отопление10:00
- Украинцы стали лидерами отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте09:15
- В Украине выбрали представителя на Евровидение-2017 (ВИДЕО)09:00
- Победный гол Чердака – «Донбасс» берет три очка в Белой Церкви08:54
- Хищение средств в "Херсоноблэнерго" - СБУ08:40
- Це просто нечувано: помічник Авакова попався на застіллі з друзями Путіна08:18
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Фирташ начал сливать подельников
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест