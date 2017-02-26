В центре Донецка пропало отопление

26.02.2017 10:00

Жители Донецка жалуются, что местами в городе отключилось отопление. Об этом дончане пишут в социальных сетях, сообщает «ДонПресс».

По словам горожан, в целом, в городе с отоплением все в порядке, но часть районов внезапно отключилась, и местные службы ничего не объясняют жильцам. По некоторым версиям, прорвало какую-то трубу, но это лишь слухи, никакой официальной информации жителям никто не предоставил.

Отопления, а вместе с ним и горячей воды нет в районе «Грузии». Также на такую ситуацию жалуются и жители определенных частей Ворошиловского района.

«В нашей котельной самозабвенно брешут о какой-то эпической аварии на трассе», — жалуется дончанка.

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