В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину

26.02.2017 07:01

Вчера в Донецкой области военный автомобиль ЗИЛ-131 насмерть сбил местную жительницу, сообщает Четвертая власть с ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Трагедия произошла около 9:30 утра возле населенного пункта Старогнатовка Волновахского района.

"Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она умерла. На месте происшествия работают представители ВСП. С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия назначено расследование", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком на перекрестке улиц Тернопольская-Молодежная водитель автомобиля "Lanos" сбил 16-летнего мальчика.

Около 10:00 водитель, управляя автомобилем "Lanos" серого цвета, на пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнего пешехода. С места происшествия водитель скрылся. Юноша обратился за помощью к медикам