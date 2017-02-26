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В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину
Вчера в Донецкой области военный автомобиль ЗИЛ-131 насмерть сбил местную жительницу, сообщает Четвертая власть с ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Трагедия произошла около 9:30 утра возле населенного пункта Старогнатовка Волновахского района.
"Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она умерла. На месте происшествия работают представители ВСП. С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия назначено расследование", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком на перекрестке улиц Тернопольская-Молодежная водитель автомобиля "Lanos" сбил 16-летнего мальчика.
Около 10:00 водитель, управляя автомобилем "Lanos" серого цвета, на пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнего пешехода. С места происшествия водитель скрылся. Юноша обратился за помощью к медикам
Теги: Донбасс, Донецкая область, женщина, автомобиль
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