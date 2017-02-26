Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину

26.02.2017 07:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину

Вчера в Донецкой области военный автомобиль ЗИЛ-131 насмерть сбил местную жительницу, сообщает Четвертая власть с ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Трагедия произошла около 9:30 утра возле населенного пункта Старогнатовка Волновахского района.
"Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она умерла. На месте происшествия работают представители ВСП. С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия назначено расследование", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком на перекрестке улиц Тернопольская-Молодежная водитель автомобиля "Lanos" сбил 16-летнего мальчика.
Около 10:00 водитель, управляя автомобилем "Lanos" серого цвета, на пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнего пешехода. С места происшествия водитель скрылся. Юноша обратился за помощью к медикам



Теги: Донбасс, Донецкая область, женщина, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх