В Мариуполе на вокзале появилась «лавочка встреч»

26.02.2017 10:21

На железнодорожной станции "Мариуполь" состоялось открытие нового места для встреч. Это кованная лавочка, инициаторы появления которой - команда тренингового центра "Антарес" - утверждают, что создавали ее как для мариупольцев, так и гостей города, сообщает 0629.

Инициативная группа предложила руководству станции установить новый арт- объект прямо на перроне и получила одобрение. Он появился прямо возле клумбы.

Как можно было заметить, вместе с лавочкой на вокзале появился и необычный персонаж с головой вместо часов и также смотрящий на часы.

"Железнодорожный вокзал первым встречает как жителей, так и гостей города. Возможно, этот символический человечек, который поглядывает на часы, ожидает и горожан и тех, кто хочет поселиться в нашем городе. Мы верим, что Мариуполь город позитивных перемен", - отмечают организаторы.

Интересно, что к появлению лавочки причастны как крупные предприниматели, так и простые мариупольцы. Ее дизайн - совместное творчество мариупольских кузнецов и инициативной группы.