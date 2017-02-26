В Мариуполе оплатить коммуналку можно через мобильное приложение по QR-коду

26.02.2017 22:07

ПриватБанк запустил в Украине технологию мгновенной бесконтактной оплаты коммунальных платежей с помощью QR-кодов и мобильного приложения Privat24. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Как сообщил руководитель «Розничного бизнеса» банка Алексей Шабан, система оплаты коммуналки по QR-коду уже запущена в Полтаве, Мариуполе, Черкассах и Ивано-Франковске. А сама технология «Платежи по QR-коду» является открытой национальной платформой, которая позволяет бесконтактно оплачивать любые коммунальные платежи в любой точке страны.

«Преимущество технологии мгновенной оплаты коммуналки без очередей и комиссий прежде всего в том, что для ее внедрения на уровне всей страны не нужно дополнительных инвестиций. Сегодня мы предлагаем всем поставщикам услуг, коммунальным предприятиям и финансовым учреждениям, которые принимают коммунальные платежи, пользоваться возможностями технологии "Платежи по QR-коду" и готовы предоставить всю информацию для внедрения такой технологии», – констатировал Алексей Шабан.

Оплата коммунальных платежей с помощью QR-кода проходит быстро, просто и исключает ошибки в реквизитах. Для этого достаточно скачать на смартфон мобильное приложение Privat24, перейти в «Мои платежи» > «Новый платеж» и отсканировать QR-код на квитанции. Те, у кого еще нет смартфона, могут сделать оплату через QR-код в отделениях ПриватБанка с помощью планшета сотрудника отделения.

Источник dnews.dn.ua