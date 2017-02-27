Блокпосты: лучше ехать через Новотроицкое

27.02.2017 10:05

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 27 февраля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 100/80;

«Марьинка» — 250/100;

«Новотроицкое» — 10/0;

«Гнутово» — 120/30.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 22,3 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

«Майорск» — 5705 человек и 815 транспортных средств;

«Марьинка» — 5900 человек и 1040 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 4540 человек и 1130 транспортных средств;

«Гнутово» — 2630 человек и 680 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 3560 человек.