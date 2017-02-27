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Еще один боевик "днр" пришел каяться в СБУ. ВИДЕО
27.02.2017 14:30
Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках программы «Тебя ждут дома» склонили к добровольному сложению оружия и возвращению к мирной жизни бывшего боевика т.н. «днр».
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что житель Славянска в 2014 году вступил ряды боевиков. Помогал обустраивать блокпосты, занимался хозяйственной деятельностью и осуществлял пропускной режим, за что получал продукты питания.
Со временем, убедившись в преступных действиях и аморальном образе жизни главарей, добровольно отказался от противоправной деятельности.
Программой СБУ «Тебя ждут дома» бывший боевик решил воспользоваться по совету его друзей и после неоднократного просмотра информации в Интернете. Написав заявление о добровольном выходе из состава т.н. «днр», он в настоящее время находится дома со своей семьей и надеется на предусмотренное законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, боевик, СБУ, ДНР
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