Еще один боевик "днр" пришел каяться в СБУ. ВИДЕО

27.02.2017 14:30

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках программы «Тебя ждут дома» склонили к добровольному сложению оружия и возвращению к мирной жизни бывшего боевика т.н. «днр». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что житель Славянска в 2014 году вступил ряды боевиков. Помогал обустраивать блокпосты, занимался хозяйственной деятельностью и осуществлял пропускной режим, за что получал продукты питания.

Со временем, убедившись в преступных действиях и аморальном образе жизни главарей, добровольно отказался от противоправной деятельности.

Программой СБУ «Тебя ждут дома» бывший боевик решил воспользоваться по совету его друзей и после неоднократного просмотра информации в Интернете. Написав заявление о добровольном выходе из состава т.н. «днр», он в настоящее время находится дома со своей семьей и надеется на предусмотренное законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности.