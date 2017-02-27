Из-за угольной блокады главари "республик" психуют и ставят ультиматумы

27.02.2017 13:20

Главари «днр» и «лнр» угрожают захватить все украинские предприятия на оккупированной территории и прекратить поставлять в Украину уголь. Об этом говорится в совместном заявлении Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, пишет Остров.

«Киев, используя радикалов, организовал и продолжает блокаду железнодорожных путей, угрожает блокадой автомобильных дорог, соединяющих «республики» Донбасса с Украиной. Это прямо противоречит духу и букве Минских соглашений и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины, как неспособное позаботится о гражданах. Многие предприятия были вынуждены остановить свою работу в результате преступных действий киевской власти», - говорится в заявлении боевиков.

Исходя из этого, лидеры террористов заявили, что «если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята» они введут «внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в днр и лнр».

«Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы, и ориентировать их на рынок России и других стран», - заявили главари оккупированных территорий.

Источник: sprotyv.info