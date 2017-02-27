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Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
27.02.2017 11:32
Непривычная тишина и усталость от войны: какие изменения произошли с людьми в "серой зоне". Корреспондент ТСН.Тиждень поехал на разведку в "серую зону", пообщался с местными и увидел серьезные изменения, которые произошли с людьми на ничейной земле. Над селом непривычная тишина, даже собаки не лают, на улице - ни души. А вместо боевиков, натолкнулся на государственный флаг.
Ранее группа "ИС" сообщала, что активисты блокады ОРДЛО установили редут на трассе под Мариуполем.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, война, АТО, серая зона
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