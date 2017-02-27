Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО

27.02.2017 11:32

Непривычная тишина и усталость от войны: какие изменения произошли с людьми в "серой зоне". Корреспондент ТСН.Тиждень поехал на разведку в "серую зону", пообщался с местными и увидел серьезные изменения, которые произошли с людьми на ничейной земле. Над селом непривычная тишина, даже собаки не лают, на улице - ни души. А вместо боевиков, натолкнулся на государственный флаг.

Ранее группа "ИС" сообщала, что активисты блокады ОРДЛО установили редут на трассе под Мариуполем.

Источник: sprotyv.info