Рубану запрещен въезд в «Л/ДНР»

27.02.2017 18:05

СБУ приняло решение не пускать Рубана в ОРДЛО

СБУ запретила главе офицерского корпуса Владимиру Рубану, который занимается освобождением украинских военнопленных, пересекать украинскую линию для того, чтобы попасть на территорию ОРДЛО. Об этом как сообщает Politeka, говорится на странице пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянская в Facebook.

Ранее Гитлянская сообщила что ее ведомство проводит следственные работы в связи с «фактом нарушения Рубаном установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО».

Гитлянская сообщала, что в СБУ изучается вопрос о возможной отмене разрешения о пересечении линии соприкосновения главе «Офицерского корпуса».