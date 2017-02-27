С 1 марта все КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы

27.02.2017 18:38

С 1 марта контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на весенний период работы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пропуск лиц и транспортных средств на КПВВ будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, расположенных как в Донецкой,так и Луганской областях.

Таким образом пропускные пункты будут работать с 7.00 до 18.30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

Источник: 0629.com.ua