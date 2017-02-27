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Архив - Донецкая область

С 1 марта все КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы

27.02.2017 18:38
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С 1 марта все КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы

С 1  марта контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на весенний период работы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пропуск лиц и транспортных средств  на КПВВ будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, расположенных как в Донецкой,так и Луганской областях.

Таким образом пропускные пункты будут работать с 7.00 до 18.30.  Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

 

Источник:  0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, весна, КПП
 
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