- С 1 марта все КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы18:38
- Рубану запрещен въезд в «Л/ДНР»18:05
- Банда без главарей: "Сомали" без Гиви и Моторолы доживает последние дни, - ИС17:28
- Блокада Донбасса привела к остановке ДМЗ17:12
- Силы АТО понесли потери, в "горячих" точках фронта продолжаются бои, - сводка16:18
- Россия поддержала ультиматум боевиков16:00
- Рубана допитають в СБУ через візит в «ДНР»15:45
- Ультиматум боевиков по углю: почему это смешно15:05
- Поездка за Савченко в ДНР закончилась громким задержанием14:48
- Еще один боевик "днр" пришел каяться в СБУ. ВИДЕО14:30
С 1 марта все КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы
С 1 марта контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на весенний период работы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Пропуск лиц и транспортных средств на КПВВ будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, расположенных как в Донецкой,так и Луганской областях.
Таким образом пропускные пункты будут работать с 7.00 до 18.30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.
Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.
Источник: 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, весна, КПП
- С 1 марта все КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы18:38
- Рубану запрещен въезд в «Л/ДНР»18:05
- Банда без главарей: "Сомали" без Гиви и Моторолы доживает последние дни, - ИС17:28
- Блокада Донбасса привела к остановке ДМЗ17:12
- Силы АТО понесли потери, в "горячих" точках фронта продолжаются бои, - сводка16:18
- Россия поддержала ультиматум боевиков16:00
- Рубана допитають в СБУ через візит в «ДНР»15:45
- Ультиматум боевиков по углю: почему это смешно15:05
- Поездка за Савченко в ДНР закончилась громким задержанием14:48
- Еще один боевик "днр" пришел каяться в СБУ. ВИДЕО14:30
- С 1 марта все КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы18:38
- ЄС в ООН буде боротися за права людини в Криму та на Донбасі18:20
- Рубану запрещен въезд в «Л/ДНР»18:05
- Alcatel представила смартфон-цветомузыку17:45
- Банда без главарей: "Сомали" без Гиви и Моторолы доживает последние дни, - ИС17:28
- Блокада Донбасса привела к остановке ДМЗ17:12
- Камень преткновения: почему переговоры в Женеве обречены на провал16:50
- За что Черноморец отдал Заре полмиллиона16:35
- Силы АТО понесли потери, в "горячих" точках фронта продолжаются бои, - сводка16:18
- Россия поддержала ультиматум боевиков16:00
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Боец Правого Сектора: Савченко не могла так заявлять18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Фирташ начал сливать подельников
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Не поленитесь — прочитайте и вникните! И запомните — все это в тарифе!!!!!! — Кучеренко
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине