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Силы АТО понесли потери, в "горячих" точках фронта продолжаются бои, - сводка
27.02.2017 16:18
За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 2 - получили ранения, 2 - получили контузию. Об этом сообщил сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
На Луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе. Между 10 и 17 часами боевики совершили 3 минометных обстрела, а позже применяли только легкое вооружение. Также противник нарушил режим тишины в Лобачево и Орехово. Второй обстрел был минометным.
Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 4 минометных. По нашим позициям было выпущено 25 мин. Около половины вооруженных инцидентов произошло в темное время суток.
На Донецкое направлении эпицентр боевых действий остается на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция «Шахта Бутовка». Противник сосредоточил в районе Яковлевки и Спартака танки и минометы и активно их применяет. Вражеские обстрелы начинается еще до рассвета, продолжаются утром, и значительно усиливаются во второй половине дня (после 15 часов).
Вследствие агрессивных действий оккупантов в Авдеевке уже 4 дня отсутствует электроснабжение, водоснабжение осуществляется по графику, отопление есть.
Ремонту инфраструктуры, прежде всего, на ЛЭП и ДФС, боевики препятствуют. Социально значимые объекты обеспечиваются электричеством от генераторов.
Также боевые действия средней интенсивности продолжаются на Светлодарской дуге, южнее Горловки и в Донецком аэропорту. На этих рубежах оккупанты также применяли тяжелое вооружение.
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрела, в том числе 12 минометных и танковых. По нашим позициям было выпущено более 200 мин и 80 танковых снарядов.
На Мариупольском направлении бострилась ситуация в Марьинке. Вечером оккупанты провели 2 минометных обстрела, а также применяли бронетехнику.
На участке фронта Новомихайловка - Чермалык вчера было спокойно.
Южнее обстановка неизменна. И днем, и ночью продолжаются регулярные провокации и обстрелы из тяжелого вооружения. Под вражеским прицелом оказывается каждый наш опорный пункт. Боевики традиционно резко активизируются после захода солнца. Наибольшее количество вражеских обстрелов произошло в Павлополе и Водяном.
Всего вчера на Мариупольском направлении противник нарушил режим тишины 31 раз, при этом 5 раз применял тяжелое вооружение.
Ранее группа "ИС" сообщала, что командование «1-го АК ДНР» пытается бороться с «мертвыми душами».
Источник: sprotyv.info
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