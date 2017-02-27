Силы АТО понесли потери, в "горячих" точках фронта продолжаются бои, - сводка

27.02.2017 16:18

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 2 - получили ранения, 2 - получили контузию. Об этом сообщил сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе. Между 10 и 17 часами боевики совершили 3 минометных обстрела, а позже применяли только легкое вооружение. Также противник нарушил режим тишины в Лобачево и Орехово. Второй обстрел был минометным.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 4 минометных. По нашим позициям было выпущено 25 мин. Около половины вооруженных инцидентов произошло в темное время суток.

На Донецкое направлении эпицентр боевых действий остается на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция «Шахта Бутовка». Противник сосредоточил в районе Яковлевки и Спартака танки и минометы и активно их применяет. Вражеские обстрелы начинается еще до рассвета, продолжаются утром, и значительно усиливаются во второй половине дня (после 15 часов).

Вследствие агрессивных действий оккупантов в Авдеевке уже 4 дня отсутствует электроснабжение, водоснабжение осуществляется по графику, отопление есть.

Ремонту инфраструктуры, прежде всего, на ЛЭП и ДФС, боевики препятствуют. Социально значимые объекты обеспечиваются электричеством от генераторов.

Также боевые действия средней интенсивности продолжаются на Светлодарской дуге, южнее Горловки и в Донецком аэропорту. На этих рубежах оккупанты также применяли тяжелое вооружение.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрела, в том числе 12 минометных и танковых. По нашим позициям было выпущено более 200 мин и 80 танковых снарядов.

На Мариупольском направлении бострилась ситуация в Марьинке. Вечером оккупанты провели 2 минометных обстрела, а также применяли бронетехнику.

На участке фронта Новомихайловка - Чермалык вчера было спокойно.

Южнее обстановка неизменна. И днем, и ночью продолжаются регулярные провокации и обстрелы из тяжелого вооружения. Под вражеским прицелом оказывается каждый наш опорный пункт. Боевики традиционно резко активизируются после захода солнца. Наибольшее количество вражеских обстрелов произошло в Павлополе и Водяном.