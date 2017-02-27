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Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос
Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провёл социологическое исследование, в рамках которого специалисты попытались выяснить мнения украинцев по поводу Донбасса. Согласно итогам опроса, в котором приняло участие 2018 совершеннолетних граждан Украины, большинство не готово идти на компромиссы с оккупированными территориями Донбасса.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», в особенности украинцы несогласны с возможностью выборов в «ДНР» и «ЛНР», а также с возможностью полной амнистии всех пророссийских участников войны на Донбассе.
Так, 71% респондентов заявили, что они не готовы согласиться на местные выборы в ОРДЛО ради мира на Донбассе, лишь 10% участников опроса заявили, что такой компромисс допустим. Ещё 68% участников опроса считают, что ни на какую амнистию боевиков, воевавших против ВСУ за «ДНР» и «ЛНР», Украине соглашаться не стоит — противоположного мнения придерживаются 12%. Кроме того, 55% участников опроса заявили, что Донбассу нельзя предоставлять «особый статус, ещё 45% несогласны даже с тем, что Украина должна принять внеблоковый нейтральный статус.
В результатах исследования отмечается, что не у всех участников опроса была чёткая позиция по заданным вопросам — порядка четверти респондентов вовсе не смогли определиться, как именно Украине следовало бы поступить с оккупированной частью Донбасса, и на какие компромиссы стоило бы пойти ради установления мира на востоке страны.
Теги: Донбасс, опрос, ДНР, ЛНР
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