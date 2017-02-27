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Ультиматум боевиков по углю: почему это смешно
Единственная альтернатива углю – это газ. Несмотря на то, что он дороже, некоторые ТЭС Украины уже работают на нем
Об этом Politeka заявил политехнолог Тарас Загородний, комментируя ультиматум, озвученный главарями «ДНР» и «ЛНР». Напомним, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пригрозили ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит блокаду Донбасса до 1 марта.
Загородний заверил, что найти замену донбасскому углю быстро не получится, «поскольку его для начала нужно законтрактовать».
«Для того, чтобы его законтрактовать и привезти, необходимо минимум полтора месяца. Везти нужно будет из Южной Африки, Китая, Австралии. Самым коротким путем является, конечно, Россия, но покупать там мы вряд ли будем», — пояснил эксперт.
Загородний также отметил, что опасть остаться без угля Донбасса была всегда, а угрозы сепаратистов можно охарактеризовать как «ничего особенного.
«Они говорят о прекращении поставок угля – так он и так для нас заблокирован сепаратистами. Единственное, что нам следует уяснить из этой ситуации: они хотят денег. Что же касается «национализации» предприятий – так что же они с ними будут делать? Продавать продукцию в Россию практически невозможно – там достаточно и своих мощностей. Их рынок и так перегружен. Поэтому такие действия террористов ничего не дадут, кроме перераспределения рынка. Считаю их слова очередным блефом», — отметил Загородний.
Эксперт также напомнил, что скоро наступит весна и потребность в угле резко упадет.
«Так что их угрозы выглядят достаточно смешно», — пояснил политтехнолог.
В свою очередь политолог Николай Давыдюк, что в любых ограничениях, перед которыми оказыватся Украина, виновата сама страна.
«Мы уже давно могли наладить поставки. Но это не делается по целому ряду понятных всем причин. Соответственно, политики вынуждены говорить, что альтернативы нет. Это очень смешно, ведь целая страна не может быть зависимой от «хотелок» боевиков. Если мы будем от них зависеть, то у них будут появляться новые и новые условия для нас. И что потом – все их исполнять?», — задается вопросом эксперт.
По словам эксперт, Украина должна была диверсифицировать поставки угля.
«Такая же ситуация у нас сегодня и с газом, хотя о нем почти никто не говорит. Отечественные политики уверяют, что мы его покупаем в Европе. Но это по большому счету является бумажной схемой закупок. И здесь наши усилия тоже подкачали: мы так и не построили порт для приема скрапленного газа. А потом украинцам будут говорить, что мы вынуждены сотрудничать с Россией. Эти две ситуации наглядно показывают один из пробелов украинского политикума. Его представители берут «информационные передышки», ничего при этом не делая…», — пояснил Давыдюк.
Теги: Донбасс, уголь, блокада, ультиматум, ДНР, ЛНР
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