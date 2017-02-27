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Архив - Донецкая область

В Авдеевке начался ремонт ЛЭП. ВИДЕО

27.02.2017 19:55
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В Авдеевке начался ремонт ЛЭП. ВИДЕО

В Авдеевке, которая продолжает страдать от обстрелов российских оккупантов, начался ремонт поврежденной ЛЭП.

Ремонтники в бронежилетах в сопровождении сперов приступили к ремонту разорванной линии.

Видео - "Военное телевидение Украины".

Ранее группа "ИС" сообщала, что российская артиллерия продолжает обстреливать жилсектор Авдеевки. 



Теги: Донбасс, Авдеевка, ЛЭП
 
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