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За минувшие сутки в АТО погибли два военнослужащих
В зоне АТО за минувшие сутки погибли двое украинских военных, зафиксировано 62 обстрела, сообщил пресс-центр АТО на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов различных калибров обстреляли Водяное, Марьинку и Широкино. Из стрелкового оружия и гранатометов били по Павлополю, Лебединскому, Талаковке, Гнутовому, а также по Широкиному, Марьнке и Водяному В Талаковке вел огонь снайпер. Марьинку и Водяное обстреливали БМП и БТР врага. По Павлополю бил танк.
На Донецком направлении боевики из танка обстреливали Пески и шахту Бутовка. Ее, а также Авдеевку, Камянку и Луганское оккупанты накрывали из 120-мм и 82-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Луганское, Новолуганское, Зайцево. В Верхнеторецком били БМП оккупантов.
На Луганском направлении из 120-мм минометов боевики вели огонь по Попасной, Ореховому, Катериновке. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Новоалександровку, Лобачево и Новозвановку.
Теги: Донбасс, погибший, обстрел, АТО
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- В Мариуполе оплатить коммуналку можно через мобильное приложение по QR-коду22:07
- Савченко допросят из-за поездки в ДНР20:20
- Началась блокада направления Донецк-Мариуполь19:00
- Референдум по поводу статуса ОРДЛО сейчас не имеет смысла18:20
- ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию17:40
- Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР», – Геращенко17:20
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