За минувшие сутки в АТО погибли два военнослужащих

27.02.2017 10:00

В зоне АТО за минувшие сутки погибли двое украинских военных, зафиксировано 62 обстрела, сообщил пресс-центр АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов различных калибров обстреляли Водяное, Марьинку и Широкино. Из стрелкового оружия и гранатометов били по Павлополю, Лебединскому, Талаковке, Гнутовому, а также по Широкиному, Марьнке и Водяному В Талаковке вел огонь снайпер. Марьинку и Водяное обстреливали БМП и БТР врага. По Павлополю бил танк.

На Донецком направлении боевики из танка обстреливали Пески и шахту Бутовка. Ее, а также Авдеевку, Камянку и Луганское оккупанты накрывали из 120-мм и 82-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Луганское, Новолуганское, Зайцево. В Верхнеторецком били БМП оккупантов.

На Луганском направлении из 120-мм минометов боевики вели огонь по Попасной, Ореховому, Катериновке. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Новоалександровку, Лобачево и Новозвановку.