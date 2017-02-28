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Аброськин опубликовал список милиционеров-перебежчиков
28.02.2017 10:31
Глава Донецкой полиции опубликовал список "оперативных сотрудников ДНР", которые перешли на сторону сепаратистов из рядов МВД, сообщает Корреспондент.net.
Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал в Facebook список сотрудников управления оперативно-технических мероприятий МВД Украины, которые перешли на сторону сепаратистов.
"Мы должны знать тех людей, которые предали присягу, предали свою страну в угоду "шариковым из ДНР", стали холуями на службе террористов", – подчеркнул Аброськин.
Теги: Донбасс, список, предатель, Вячеслав Аброськин
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