Аброськин опубликовал список милиционеров-перебежчиков

28.02.2017 10:31

Глава Донецкой полиции опубликовал список "оперативных сотрудников ДНР", которые перешли на сторону сепаратистов из рядов МВД, сообщает Корреспондент.net.

Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал в Facebook список сотрудников управления оперативно-технических мероприятий МВД Украины, которые перешли на сторону сепаратистов.

"Мы должны знать тех людей, которые предали присягу, предали свою страну в угоду "шариковым из ДНР", стали холуями на службе террористов", – подчеркнул Аброськин.