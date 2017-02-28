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Аваков попросил полномочий для силового снятия блокады ОРДЛО
Министр внутренних дел Арсен Аваков попросил у руководства Антитеррористического центра полномочий для силового снятия блокады ОРДЛО.
"Я обращаюсь к народным депутатам: уважаемые коллеги, отсиживаться уже нужно заканчивать, давайте примем закон, что каждый гражданин Украины имеет право преграждать железнодорожное полотно. Вы не хотите такого закона? Такого закона нет, наверное, и не будет.
Тогда давайте соблюдать те законы, которые есть и давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию", - сказал Аваков в ходе совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности в Киеве, сообщает Zn.ua.
Министр обратился к руководству Антитеррористического центра с предложением принять решение в отношении блокады. "И я просил бы руководителей АТЦ взвешивать все соответствующие решения, Антитеррористического центра, который руководит всеми силовыми операциями в зоне Антитеррористической операции, взвесить все наше многотерпение, принять соответствующее решение, и мы это решение обеспечим", - сказал Аваков.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Донбасс, блокада, Аваков, ОРДЛО
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