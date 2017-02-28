Боевики «ДНР» "наехали" на донецкие фирмы Ахметова

28.02.2017 13:10

Сегодня, 28 февраля в социальных сетях появилась информация об аресте боевиками директора «Донбасс Арены», сообщает сайт 62.ua.

«Директора Донбасс Арены забрали вооруженные архаровцы. Работников разогнали и запретили сегодня даже приближаться на расстояние выстрела», - сообщил в соцсетях пользователь с ником Вассерман Железный.

Также он сообщает о том, что боевики опечатывают фирму «Люкс», которая находится в резиденции Рината Ахметова в Ботаническом саду, а также другие фирмы донецкого олигарха.