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Боевики вводят "администрации" на шахтах Рината Ахметова
Так называемый "совмин ЛНР" 27 февраля принял изменение в "постановление о временных администрациях" на территории псевдореспублики. Согласно данному "документу", самоназваные "администрации" уже действуют на 3 предприятиях украинской юрисдикции. Об этом сообщает Трибун со ссылкой на Реальную Газету.
В "постановлении" говорится, что "временной администрацией" для предприятий и учреждений неезидентов назначается ЗАО "Внешторсервис", которое располагаетсся в оккупированном Луганске по адресу ул. Херсонская, 22А. Данное лицо, согласно решению боевиков, имеет "исключительное право управления указанными предприятиями и учреждениями-нерезидентами".
Так называемая "Временная администрация" введена в:
- Ул.Коммунистическая, 6, ООО «ДТЭК Свердловантрацит» по адресу: Свердловск, ул. Энгельса, 1.;
- ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» в Ровеньках;
- ПАО «Краснодонуголь» по адресу: Краснодон, ул. Комсомольская, 5.
Теги: Донбасс, Ахметов , ДНР, ЛНР, боевики
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