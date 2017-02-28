Боевики вводят "администрации" на шахтах Рината Ахметова

28.02.2017 13:00

Так называемый "совмин ЛНР" 27 февраля принял изменение в "постановление о временных администрациях" на территории псевдореспублики. Согласно данному "документу", самоназваные "администрации" уже действуют на 3 предприятиях украинской юрисдикции. Об этом сообщает Трибун со ссылкой на Реальную Газету.

В "постановлении" говорится, что "временной администрацией" для предприятий и учреждений неезидентов назначается ЗАО "Внешторсервис", которое располагаетсся в оккупированном Луганске по адресу ул. Херсонская, 22А. Данное лицо, согласно решению боевиков, имеет "исключительное право управления указанными предприятиями и учреждениями-нерезидентами".

Так называемая "Временная администрация" введена в:

- Ул.Коммунистическая, 6, ООО «ДТЭК Свердловантрацит» по адресу: Свердловск, ул. Энгельса, 1.;

- ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» в Ровеньках;

- ПАО «Краснодонуголь» по адресу: Краснодон, ул. Комсомольская, 5.