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Больных туберкулезом боевиков "ДНР" просят не пускать в города
По состоянию на конец января на оккупированной территории Донецкой области заболеваемость ОРВИ, гриппом и туберкулезом достигла "критического для этого периода года" уровне. Врачи бьют тревогу и просят главаря "ДНР" ограничить передвижение террористов. Об этом сообщает УНИАН, в редакцию которого попало заявление "главврача ДНР" В.В. Мозгового и членов так называемого "комитета по конкурсным закупкам".
Только в январе 2017 года в ОРДО было зарегистрировано 25 тыс случаев заболевания туберкулезом и 12 тыс заболеваний вирусными респираторными инфекциями.
Осложнения от ОРВИ унесли жизни более 40 человек.
Особо тяжелая ситуация наблюдается рядом с линией разграничения, где заболеваемость туберкулезом выросла на 54%. Летальных случаев зарегистрировано больше 75.
Обострение связано прежде всего с тем, что среди боевиков стало больше заключенных "республиканских" колоний с открытой формой туберкулеза. Неконтролируемые поездки инфицированных террористов в города, увеличивают заболеваемость среди местных жителей.
Врачи рекомендуют Захарченко ввести карантин и не пускать боевиков в населенные пункты..
Источник tribun.com.ua
Теги: Донбасс, инфекция, ОРВИ, ДНР, ЛНР
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