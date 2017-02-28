Миссия ОБСЕ заметила перевозки угля в районах блокады неподконтрольного Донбасса

28.02.2017 11:20

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что ее наблюдатели заметили перевозки угля в районах, которые блокируют украинские активисты на Донбассе в прифронтовой зоне вблизи линии разграничения. Как сообщает «УНИАН», об этом говорится в отчете миссии за выходные.

Отмечается, что инспекторы продолжают наблюдать за блокадой железнодорожных путей, которые проходят через линию разграничения. В частности, 26 февраля на станции Кривой Торец в подконтрольной украинскому правительству Щербиновке (44 км к северу от Донецка) наблюдатели видели, что блокада не прекращается.

«На мосту на юго-западных окрестностях Константиновки (подконтрольная правительству Украины, 60 км к северу от Донецка) СММ видела два 35-тонных грузовика, наполненных углем, которые направлялись с юго-запада на северо-восток», – заявили в миссии.

Также сказано, что в оба дня, 25 и 26 февраля, наблюдатели СММ зафиксировали, что железнодорожные пути были заблокированы с помощью деревянных конструкций и колючей проволоки в Горном (63 км к западу от Луганска), и что поезд продолжал стоять на железнодорожном пути.

Вместе с тем отмечается, что на украинском блокпосту на дорожной развязке в Карбоните (часть Золотого), представители СММ 25 февраля видела семерых невооруженных мужчин и гражданское транспортное средство, которое было припарковано недалеко. 26 февраля миссия в этой местности заметила четырех невооруженных мужчин и отметила спокойную ситуацию.

Источник dnews.dn.ua