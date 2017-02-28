- Миссия ОБСЕ заметила перевозки угля в районах блокады неподконтрольного Донбасса11:20
- Никакой амнистии террористам "ЛДНР", жесткое "нет" особому статусу и выборам в ОРДЛО – опрос11:00
- В районе Мариуполя террористы били из САУ10:40
- Аброськин опубликовал список милиционеров-перебежчиков10:31
- КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы 07:30
- Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос20:48
- В Авдеевке начался ремонт ЛЭП. ВИДЕО19:55
- Турчинов рассказал, почему в 2014 году не было введено военное положение19:28
- С 1 марта все КПВВ переходят на весенний график работы18:38
- Рубану запрещен въезд в «Л/ДНР»18:05
Миссия ОБСЕ заметила перевозки угля в районах блокады неподконтрольного Донбасса
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что ее наблюдатели заметили перевозки угля в районах, которые блокируют украинские активисты на Донбассе в прифронтовой зоне вблизи линии разграничения. Как сообщает «УНИАН», об этом говорится в отчете миссии за выходные.
Отмечается, что инспекторы продолжают наблюдать за блокадой железнодорожных путей, которые проходят через линию разграничения. В частности, 26 февраля на станции Кривой Торец в подконтрольной украинскому правительству Щербиновке (44 км к северу от Донецка) наблюдатели видели, что блокада не прекращается.
«На мосту на юго-западных окрестностях Константиновки (подконтрольная правительству Украины, 60 км к северу от Донецка) СММ видела два 35-тонных грузовика, наполненных углем, которые направлялись с юго-запада на северо-восток», – заявили в миссии.
Также сказано, что в оба дня, 25 и 26 февраля, наблюдатели СММ зафиксировали, что железнодорожные пути были заблокированы с помощью деревянных конструкций и колючей проволоки в Горном (63 км к западу от Луганска), и что поезд продолжал стоять на железнодорожном пути.
Вместе с тем отмечается, что на украинском блокпосту на дорожной развязке в Карбоните (часть Золотого), представители СММ 25 февраля видела семерых невооруженных мужчин и гражданское транспортное средство, которое было припарковано недалеко. 26 февраля миссия в этой местности заметила четырех невооруженных мужчин и отметила спокойную ситуацию.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, уголь, блокада, ОБСЕ
- Блокада Донбасса: политика или "наезд" на бизнес Ахметова?
- В окупованому Дебальцевому стоять десятки вагонів з антрацитом (ФОТО)
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)
- Блокада Донбасса: у министров разные мнения о необходимости торговли с "ЛДНР" и об опасности блокады для энергетики страны
- Торговая "блокада" Донбасса лишит тепла дома украинцев
- Ультиматум боевиков по углю: почему это смешно
- Миссия ОБСЕ заметила перевозки угля в районах блокады неподконтрольного Донбасса11:20
- Никакой амнистии террористам "ЛДНР", жесткое "нет" особому статусу и выборам в ОРДЛО – опрос11:00
- В районе Мариуполя террористы били из САУ10:40
- Аброськин опубликовал список милиционеров-перебежчиков10:31
- В Северодонецке построят 7 многэтажек для переселенцев. В этом году приступят к первой09:25
- КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы 07:30
- В «ЛНР» закончится гривна21:03
- Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос20:48
- В Авдеевке начался ремонт ЛЭП. ВИДЕО19:55
- Турчинов рассказал, почему в 2014 году не было введено военное положение19:28
- Миссия ОБСЕ заметила перевозки угля в районах блокады неподконтрольного Донбасса11:20
- Российский актер Караченцов снова попал в ДТП (ВИДЕО)11:10
- Никакой амнистии террористам "ЛДНР", жесткое "нет" особому статусу и выборам в ОРДЛО – опрос11:00
- В районе Мариуполя террористы били из САУ10:40
- Аброськин опубликовал список милиционеров-перебежчиков10:31
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс10:00
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- В Северодонецке построят 7 многэтажек для переселенцев. В этом году приступят к первой09:25
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду09:00
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Боец Правого Сектора: Савченко не могла так заявлять18:52
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Фирташ начал сливать подельников
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Не поленитесь — прочитайте и вникните! И запомните — все это в тарифе!!!!!! — Кучеренко
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин
- Мы ничего не знали о Донбассе...