На Донбассе попала под обстрел сельхозтехника

28.02.2017 12:20

Повреждены пять тракторов, уничтожен грузовик. Подразделения сепаратистов накануне вечером обстреляли из артиллерии автопарк агрохолдинга Harveast в районе поселка Талаковка Донецкой области. Противник использовал самоходные артиллерийские установки калибра 122 мм, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, обстрел продолжался около часа.

"Повреждена кровля навеса ангара, уничтожен КАМаЗ и повреждено осколками пять тракторов агрохолдинга.

К счастью, жертв среди мирного населения нет", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, за прошедшие сутки позиции украинских военных на Донбассе обстреливали 84 раза, ранения получил один боец.