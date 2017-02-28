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Архив - Донецкая область

На Донбассе попала под обстрел сельхозтехника

28.02.2017 12:20
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На Донбассе попала под обстрел сельхозтехника

Повреждены пять тракторов, уничтожен грузовик. Подразделения сепаратистов накануне вечером обстреляли из артиллерии автопарк агрохолдинга Harveast в районе поселка Талаковка Донецкой области. Противник использовал самоходные артиллерийские установки калибра 122 мм, передает пресс-центр штаба АТО.
По информации военных, обстрел продолжался около часа.

"Повреждена кровля навеса ангара, уничтожен КАМаЗ и повреждено осколками пять тракторов агрохолдинга.

К счастью, жертв среди мирного населения нет", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, за прошедшие сутки позиции украинских военных на Донбассе обстреливали 84 раза, ранения получил один боец.



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, обстрелы
 
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