Промышленники обрисовали Гройсману катастрофические последствия блокады Донбасса

28.02.2017 21:05

Промышленные предприятия и ассоциации выступают за немедленное снятие блокады железной дороги на Донбассе, так как такие действия приводят к недопоставкам железорудного сырья, углей и кокса, а в итоге – к нестабильной работе предприятий, в том числе до их закрытия и увольнения работников. Масштаб катастрофы, которая может случиться и уже происходит в промышленности Украины, заслуживает большого внимания. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил президент объединения металлургических предприятий Украины «Укрметаллургпром» (Днипро) Александр Каленков в ходе совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности в Киеве, передает «Интерфакс – Украина».

При этом он отметил, что весь ГМК представляет собой неразрывные производственно-логистические цепочки. Так, часть коксующихся углей поступает с временно неконтролируемой территории, на контролируемой территории производится кокс, железорудное сырье (ЖРС), которое из Кривого Рога поступает как на предприятия на контролируемой территории, так и на неконтролируемой.

«Поэтому роль обеспечивающей инфраструктуры в деятельности ГМК чрезвычайно важна. И мы можем увидеть на примере прошлого года. За первое полугодие рост небольшой – 11%, а второе полугодие – мы имели проблемы с "Укрзализныцей" – рост 6%, потеряли 5% – это "минус" 1,5% в росте промпроизводства», – констатировал А.Каленков.

По его словам, сейчас обрываются логистические цепочки. В таком случае можно переключаться на другую логистику, других поставщиков, но это приведет к удорожанию сырья до 1,5 раза. Часто это сделать невозможно, а получающаяся высокая себестоимость не позволяет производить конкурентную продукцию.

«Недавно обсуждали проблему поднятия ж/д тарифов. Поднятие на 25%, к примеру, для ММК им. Ильича делает 10% заказов нерентабельными. Вы можете представить, если в 1,5 раза повысится стоимость завозимого сырья. То есть, у предприятий нет выхода кроме сокращения производства, а для некоторых предприятий – закрытие производства», – отметил руководитель «Укрметаллургпрома».

Глава объединения выделил три блока вопросов в создавшейся проблемной ситуации. Первый – предприятия, расположенные на временно неконтролируемой территории – такие как Енакиевский метзавод (ЕМЗ), Алчевский металлургический комбинат – «Алчевсккокс», «Донецксталь», Енакиевский коксохимический завод. На ЕМЗ работает 6,7 тыс. человек, 372 млн грн поступлений в бюджет Украины, $700 млн валютных поступлений на счета украинских банков. Алчевский МК – 11,5 тыс. человек и тд.

«Уже сейчас предприятия закрываются, консервируются. Снижение валютной выручки на $1,5 млрд – это только на неконтролируемой территории. Потери – до 45 тыс. рабочих мест, а люди не получают зарплату и не платят, в том числе, в бюджет Украины. Недополучение налогов порядка 1,6-1,7 млрд грн, снижение грузоперевозок и т.д.», - констатировал эксперт.

Второй блок вопросов – предприятия, расположенные на контролируемой территории Украины, но которые зависимы от поставок с неконтролируемой территории, в том числе коксующегося угля, или находятся на линии разграничения, как Авдеевский коксохимический завод.

«Это еще потеря валютной выручки до $2 млрд, потеря 30 тыс. рабочих мест, недополучение поступлений в бюджет. Суммарные последствия блокады для Украины – снижение валютной выручки – $3,5 млрд по году. Потеря до 75 тыс. рабочих мест. Недополучение поступлений в бюджет порядка 4 млрд грн. Снижение ж/д перевозок и т.д.», – добавил Каленков.

Третий аспект, который сложно оценить сейчас – это опосредованное влияние, к примеру – энергетика, так как ГМК – крупнейшая энергопотребляющая отрасль. Ферросплавщики, электрометаллурги и т.д. – в себестоимости выпускаемой ими продукции находится 30-50% электроэнергии.

«Это на них тоже давит и предприятия могут закрываться – то есть на 30-50% можно эти потери увеличить. Таким образом, речь идет о катастрофических последствиях для экономики Украины», – подчеркнул эксперт.

Глава объединения напомнил, что самопровозглашенные власти неконтролируемых территорий заявляют о национализации предприятий.

«Что будет происходить, как они будут перенаправлять эти сырьевые потоки за счет России и так далее – сейчас непонятно. Потом переориентировать это все на Украину будет чрезвычайно сложно», – отметил Каленков, предположив, что в городах, где остановлены предприятия, может наступить гуманитарная катастрофа, так как найти работу в них сложно – это моногорода с одним-двумя работающими заводами.

Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов добавил, что АКХЗ третий год находится на линии фронта. Однако сейчас сложилось впечатление, что вторая линия фронта – «за нашей спиной» – блокада.

«Та блокада, которая осуществляется, приводит к тому, что 20% угля, которые мы получали с неконтролируемой территории с наших украинских предприятий, мы перестали получать. Соответственно, производство у меня снизилось. Предприятие работает на одном вводе (по электроэнергии), которые периодически перебивали. И январь-февраль отработали с убытком 178 млн грн это до изменения ситуации с поставками. Угли поставлялись краснодонские, американские. В марте убытки будут выше», – полагает гендиректор.

При этом он сообщил, что АКХЗ будет вынуждено вывести четверть работников в простой: «На заводе работает 4 тыс. человек, из них 1 тыс. с 1 марта вывожу в простой, так как ползавода работает, вторая половина нет. И я не понимаю, когда я смогу возобновить полностью производство».

В свою очередь генеральный директор Металлургического комбината «Азовсталь» (Мариуполь) Энвер Цкитишвили в своем выступлении призвал власти навести порядок. «Мы должны четко разграничить – где есть закон, а где нет закона. И мы просим, чтобы закон был восстановлен», – резюмировал топ-менеджер.

Источник dnews.dn.ua