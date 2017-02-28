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Россия использует Савченко в сугубо своих целях
Заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал поездку народного депутата Надежды Савченко к террористам «ДНР». Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
Несколька слов о поездке Надежды Савченко в ОРДЛО.
1. Безопасность визита обеспечивали на высшем уровне. В частности, Денис Казанский высказывает обоснованные подозрения в том, что это были именно русские, а не местные боевики.
2. Визит проходил под чутким сопровождением российских "Звезд" и других российских агітпропів.
3. Если верить "Комсомольской правде", Савченко еще и постреляла вместе с ДНРовцами и заявила, что они "нормальные ребята", с которыми вместе надо избавиться корумпованной власти.
4. Единственное, чего реально добилась Надежда Савченко - она получила письма от наших пленных.
ВЫВОДЫ:
- Россия использует поступки Надежды Савченко в свою пользу;
террористы не передавали письма наших пленных через международные организации;
- "картинка", которую сделали "Звезды", в дальнейшем будет использована не только для демонстрации "чудесных условий содержания", но и для того, чтобы демонстрировать уровень демократии и безопасности (даже "убийца журналистов" чувствует себя безопасно!) как аргумент для агитации относительно возможности проведения местных выборов в ОРДЛО;
- осуществляются попытки "легитимизации прямых переговоров" с вождями ОРДЛО и для того, чтобы подтвердить статус "внутреннего гражданского конфликта" и вывести из переговоров и саму Россию и ОБСЕ.
Хочу верить в то, что Надежда Савченко не является "агентом Кремля". Вместе с тем считаю, что Россия умело использует ее в сугубо своих целях. Если Савченко не прислушивается, ее "деятельность" стоит ограничить законным путем», - отметил Тука.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, пленные
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