Россия использует Савченко в сугубо своих целях

28.02.2017 13:20

Заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал поездку народного депутата Надежды Савченко к террористам «ДНР». Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Несколька слов о поездке Надежды Савченко в ОРДЛО.

1. Безопасность визита обеспечивали на высшем уровне. В частности, Денис Казанский высказывает обоснованные подозрения в том, что это были именно русские, а не местные боевики.

2. Визит проходил под чутким сопровождением российских "Звезд" и других российских агітпропів.

3. Если верить "Комсомольской правде", Савченко еще и постреляла вместе с ДНРовцами и заявила, что они "нормальные ребята", с которыми вместе надо избавиться корумпованной власти.

4. Единственное, чего реально добилась Надежда Савченко - она получила письма от наших пленных.

ВЫВОДЫ:

- Россия использует поступки Надежды Савченко в свою пользу;

террористы не передавали письма наших пленных через международные организации;

- "картинка", которую сделали "Звезды", в дальнейшем будет использована не только для демонстрации "чудесных условий содержания", но и для того, чтобы демонстрировать уровень демократии и безопасности (даже "убийца журналистов" чувствует себя безопасно!) как аргумент для агитации относительно возможности проведения местных выборов в ОРДЛО;

- осуществляются попытки "легитимизации прямых переговоров" с вождями ОРДЛО и для того, чтобы подтвердить статус "внутреннего гражданского конфликта" и вывести из переговоров и саму Россию и ОБСЕ.

Хочу верить в то, что Надежда Савченко не является "агентом Кремля". Вместе с тем считаю, что Россия умело использует ее в сугубо своих целях. Если Савченко не прислушивается, ее "деятельность" стоит ограничить законным путем», - отметил Тука.

Источник 62.ua