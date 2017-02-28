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СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО
Служба безопасности Украины перехватила и обнародовала переговоры главаря так называемой «ДНР» Александра Захарченко относительно блокады отдельных оккупированных районов Донбасса. Соответствующая запись разговора размещена на сайте СБУ.
Сообщается, что сотрудники СБУ перехватили разговоры Захарченко с так называемым «начальником управления внутренней и внешней политики администрации Трапезниковым».
В ведомстве отмечают, что соответствующие записи доказывают истинные намерения боевиков относительно использования торговой блокады Донбасса.
«Переговоры показывают, что верхушка террористической организации ДНР на самом деле заинтересована в этой блокаде, и доказывают искусственность соответствующих „ультиматумов“ украинской власти», — отмечают в ведомстве.
Кроме того, в СБУ сообщили о планах боевиков использовать блокаду Донбасса для так называемой «национализации» украинских предприятий на оккупированной территории.
«Боевики планируют, по указанию российских кураторов, использовать эту ситуацию для так называемой „национализации“ предприятий, которые остались на временно оккупированных террористами территориях. Именно эти намерения были объявлены в заявлении, которое они обсуждали в перехваченном разговоре», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от украинской стороны прекратить железнодорожную блокаду оккупированного боевиками Донбасса. В случае невыполнения данного требования террористы обещают ввести «внешнее управление» на украинских предприятиях, размещенных на оккупированной территории Донбасса, а также прекратить поставки угля в Украину.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, СБУ, блокада, ДНР, ЛНР
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