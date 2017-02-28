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Архив - Донецкая область

В Мариуполе c 1 апреля подорожает проезд в транспорте

28.02.2017 17:40
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В Мариуполе c 1 апреля подорожает проезд в транспорте

В Мариуполе с 1 апреля подорожает проезд коммунальном и частном транспорте. Такое решение было принято на заседании исполкома, сообщает Новости Донбасса с ссылкой на 0629.

Так, проезд в троллейбусах и трамваях будет стоить 3,5 грн, а в коммунальных автобусах можно будет проехать за 4 грн.

Следующий этап подорожания грядет 1 августа. Цена проезда с 1 августа в трамвае и троллейбусе составит 4 гривны, а в коммунальном автобусе - 5 грн.

Что касается маршруток, то представители перевозчиков просили членов исполкома поднять проезд до 6 грн уже с 1 марта. Но после дебатов, решили все-таки поднять до 5 гривен с 1 апреля, а затем в августе или сентябре увеличить стоимость до 6 гривен.

Но перевозчикам поручили отремонтировать и вымыть свои автомобили.

В 2006 году по Мариуполю курсировала 461 маршрутка, в 2016 на рейсы выходило 260, а сейчас всего 235.



Теги: Донбасс, стоимость, Мариуполь, транспорт, проезд
 
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