В Мариуполе c 1 апреля подорожает проезд в транспорте

28.02.2017 17:40

В Мариуполе с 1 апреля подорожает проезд коммунальном и частном транспорте. Такое решение было принято на заседании исполкома, сообщает Новости Донбасса с ссылкой на 0629.

Так, проезд в троллейбусах и трамваях будет стоить 3,5 грн, а в коммунальных автобусах можно будет проехать за 4 грн.

Следующий этап подорожания грядет 1 августа. Цена проезда с 1 августа в трамвае и троллейбусе составит 4 гривны, а в коммунальном автобусе - 5 грн.

Что касается маршруток, то представители перевозчиков просили членов исполкома поднять проезд до 6 грн уже с 1 марта. Но после дебатов, решили все-таки поднять до 5 гривен с 1 апреля, а затем в августе или сентябре увеличить стоимость до 6 гривен.

Но перевозчикам поручили отремонтировать и вымыть свои автомобили.

В 2006 году по Мариуполю курсировала 461 маршрутка, в 2016 на рейсы выходило 260, а сейчас всего 235.