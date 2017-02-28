В Мариуполе киевским гостям показали экологическую мобильную лабораторию

28.02.2017 19:45

Мариупольские чиновники объясняли как работает и зачем нужна экологическая мобильная лаборатория. Сегодня перед Драматическим театром в рамках проекта "Зеленая экспедиция", ее участники, ознакомились с работой мобильной экологической лаборатории. На мероприятии присутствовал заместитель городского головы Александр Голтвенко, начальник департамента по вопросам экологии и энергоменеджмента Ваагн Мнацаканян и депутат городского совета Максим Бородин.

Александр Голтвенко рассказал гостям, что на расходные материалы для лаборатории городской бюджет тратит порядка полумиллиона гривен и информация, полученная с ее помощью выкладывается на сайте Мариупольского городского совета. «Информация актуальная, сиюминутная, фактически мы осуществляем мониторинг в прямом эфире», - добавил он.

Ваагн Мнацаканян рассказал об абсолютной автономности лаборатории. Он сообщил о приборах лаборатории и показателях, какие она может фиксировать."На крыше установлены пробоотборники, с помощью которых и устанавливается отбор газов. Внутри установлены электрические газоанализаторы по ряду ингредиентов», - рассказал он. После обработки информации ее передают городскому совету. Начальник департамента по вопросам экологии и энергоменеджмента добавил, что для того, чтобы был правильный юридический статус полученной информации мониторингом должна заниматься гидрометеослужба. Ваагн Мнацаканян заметил, что при фиксировании показателей, превышающих норму, сведения об этом передаются на предприятия города, чтобы они учли это в своей работе.

Лаборатория работает по специально спроектированному маршруту и по обращениям граждан.

Максим Бородин рассказал, что благодаря данным, полученных лабораторией, с предприятий-нарушителей в прошлом году взыскали 1,5 млн. грн.

Также представители городской власти напомнили, что в Мариуполе установят и стационарные экологические посты.

Источник 0629.com.ua