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В районе Мариуполя террористы били из САУ
Боевики т.н. "ДНР" обстреливали украинские позиции из артиллерии и минометов. Об этом сообщает пресс-центр Штаба АТО.
Российско-террористические войска в одностороннем порядке упорно продолжают нарушать Минские соглашения, используя артиллерию и минометы.
На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии террористы обстреливали позиции около Широкино. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра позиции около Водяного, Гнутово, Новотроицкого и Павлополья. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Талаковки, Павлополя, Водяного, Новотроицкого, Широкино, Гнутово. Из БМП боевики вели огонь по укреплениям вблизи Широкино, Водяного и Лебединского. Снайпер террористов действовал около Талаковки.
На Донецком направлении танк боевиков неоднократно вел огонь по позициям в районе Авдеевке. Из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое, Новолуганское, Луганское, Верхнеторецкое, Опытное, Авдеевку, шахту Бутовка. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-террористические войска вели огонь по позициям ВСУ в Песках, Зайцево, Луганском, Каменке и Троицком.
На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - обстреливали позиции около Новоалександровки, Станицы-Луганской и Валуйского. Лобачево обстреливал снайпер.
В общем зафиксировано 84 обстрела. Один украинский военный ранен.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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