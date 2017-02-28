В районе Мариуполя террористы били из САУ

28.02.2017 10:40

Боевики т.н. "ДНР" обстреливали украинские позиции из артиллерии и минометов. Об этом сообщает пресс-центр Штаба АТО.

Российско-террористические войска в одностороннем порядке упорно продолжают нарушать Минские соглашения, используя артиллерию и минометы.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии террористы обстреливали позиции около Широкино. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра позиции около Водяного, Гнутово, Новотроицкого и Павлополья. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Талаковки, Павлополя, Водяного, Новотроицкого, Широкино, Гнутово. Из БМП боевики вели огонь по укреплениям вблизи Широкино, Водяного и Лебединского. Снайпер террористов действовал около Талаковки.

На Донецком направлении танк боевиков неоднократно вел огонь по позициям в районе Авдеевке. Из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое, Новолуганское, Луганское, Верхнеторецкое, Опытное, Авдеевку, шахту Бутовка. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-террористические войска вели огонь по позициям ВСУ в Песках, Зайцево, Луганском, Каменке и Троицком.

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - обстреливали позиции около Новоалександровки, Станицы-Луганской и Валуйского. Лобачево обстреливал снайпер.

В общем зафиксировано 84 обстрела. Один украинский военный ранен.

Источник 0629.com.ua