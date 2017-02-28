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В зоне АТО с начала дня погибли двое военных, еще один ранен, - штаб АТО
По состоянию на 18:00 28 февраля в зоне проведения Антитеррористической операции погибли двое украинских военных, еще один ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В целом в зоне проведения АТО зафиксировано 56 обстрелов со стороны боевиков.
На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов – Гнутово, Широкино, Водяное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Гнутово. По Широкиному и Новотроицком вел огонь снайпер.
На Донецком направлении танк обстреливал "Шахту Бутовку". Из 120 и 82 миллиметровых минометов – Зайцевое, Троицкое, Новолуганское, Каменку, Авдеевку и Луганское.
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцевое, Верхньоторецкое, Невельськое, Богдановку, Авдеевку и Луганское.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, Донецк, АТО, обстрелы
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