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Вікторія Войціцька: «Суд підтримав олігархів та схему «Роттердам+»
Сьогодні відбулось засідання Київського апеляційного адміністративного суду, де суд став на бік олігархів, підтримавши формування тарифів на вугілля за схемою «Роттердам +». Як зазначає народний депутат «Об’єднання «Самопоміч» Вікторія Войціцька, суд підтримав олігархів та ошуканими знову лишились споживачі.
«Для простого розуміння. У країні йде війна, на окупованих Росією територіях видобувається антрацитове вугілля, якого немає на решті території України. Для того, щоб не закуповувати вугілля в окупантів, НКРЕКП запропонували імпортувати це вугілля за європейською ціною. Тарифи на електроенергію підвищили саме через це», – зазначає народний депутат.
Однак, за статистикою, за 2016 рік Україна імпортувала лише 1,6 % (!) антрацитового вугілля. Решту антрацитового вугілля – 98,4 % – держава купувала на окупованих Росією територіях і платила за це стільки, неначе імпортували це вугілля з ПАР або Австралії.
«У результаті, ми переплатили понад 10 млрд грн за «Роттердам+» з Донбасу. Ні обіцяної незалежності від вугілля з зони АТО для держави, ні справедливих тарифів на електроенергію для народу – лише надприбутки для олігархів, власників шахт, електростанцій і «смотрящіх», – наголошує Вікторія Войціцька.
Источник samopomich.
Теги: Донбасс, суд, Роттердам, олигархи
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