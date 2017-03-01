60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше

01.03.2017 09:20

В марте Польша примет на лечение и реабилитацию 60 украинских военнослужащих, которые получили ранения в боях на Донбассе.

Реабилитацию воины АТО будут проходить на польском курорте Льондэк-Длугополе, которое является частью курортного региона Нижняя Силезия, известного своими целебными методиками, передает ИА «Вчасно» со ссылкой на «Польское радио».

Часть бойцов уже прибыла в Нижнесилезское воеводство. Сейчас ищут волонтеров, которые помогут украинским бойцам общаться с персоналом курорта. Курсы реабилитации для украинских бойцов будут длится по две недели.

Местные поляки утверждают, что история санаторно-курортного лечения в их регионе начиналась еще в глубокой древности, когда сюда приезжали лечить раны рыцари Средневековья.

Польский регион Нижняя Силезия славится своими курортами — на 200 км здесь есть 10 уникальных целебных родников, которые были известны сотни лет назад. Сюда приезжал лечиться композитор Фредерик Шопен и многие другие известные личности.

Лечебницы расположены в нескольких курортных парках, каждый из которых по-своему уникален. Также в регионе есть горнолыжные курорты.

Источник vchasno.