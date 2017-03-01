- 60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше09:20
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО22:35
- Промышленники обрисовали Гройсману катастрофические последствия блокады Донбасса21:05
- В зоне АТО с начала дня погибли двое военных, еще один ранен, - штаб АТО20:10
- В Мариуполе киевским гостям показали экологическую мобильную лабораторию 19:45
- Штаб блокады Донбасса заявил о штурме позиций активистов под Торецком18:20
- Аваков попросил полномочий для силового снятия блокады ОРДЛО 18:00
- В Мариуполе c 1 апреля подорожает проезд в транспорте 17:40
- Больных туберкулезом боевиков "ДНР" просят не пускать в города17:20
- Вікторія Войціцька: «Суд підтримав олігархів та схему «Роттердам+» 17:00
60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше
В марте Польша примет на лечение и реабилитацию 60 украинских военнослужащих, которые получили ранения в боях на Донбассе.
Реабилитацию воины АТО будут проходить на польском курорте Льондэк-Длугополе, которое является частью курортного региона Нижняя Силезия, известного своими целебными методиками, передает ИА «Вчасно» со ссылкой на «Польское радио».
Часть бойцов уже прибыла в Нижнесилезское воеводство. Сейчас ищут волонтеров, которые помогут украинским бойцам общаться с персоналом курорта. Курсы реабилитации для украинских бойцов будут длится по две недели.
Местные поляки утверждают, что история санаторно-курортного лечения в их регионе начиналась еще в глубокой древности, когда сюда приезжали лечить раны рыцари Средневековья.
Польский регион Нижняя Силезия славится своими курортами — на 200 км здесь есть 10 уникальных целебных родников, которые были известны сотни лет назад. Сюда приезжал лечиться композитор Фредерик Шопен и многие другие известные личности.
Лечебницы расположены в нескольких курортных парках, каждый из которых по-своему уникален. Также в регионе есть горнолыжные курорты.
Источник vchasno.
Теги: Донбасс, Польша, курорт, бойцы
- В Польше нашли клад с оружием и золотом времен Второй мировой войны
- Что Лех Качиньский сделал для Польши и дончан
- "Джима вне конкуренции" - комментарий на "золото" украинки на Чемпионате Европы (ВИДЕО)
- Война... Курорты Донбасса взяли под усиленный контроль
- Польский лыжник снова допрыгался, но сегодня остался в сознании (ФОТО + ВИДЕО)
- Польша начала готовиться к войне
- 60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше09:20
- Ахметов навсегда потерял свои шахты в "ЛНР"08:54
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО22:35
- Промышленники обрисовали Гройсману катастрофические последствия блокады Донбасса21:05
- В зоне АТО с начала дня погибли двое военных, еще один ранен, - штаб АТО20:10
- В Мариуполе киевским гостям показали экологическую мобильную лабораторию 19:45
- Штаб блокады Донбасса заявил о штурме позиций активистов под Торецком18:20
- Аваков попросил полномочий для силового снятия блокады ОРДЛО 18:00
- В Мариуполе c 1 апреля подорожает проезд в транспорте 17:40
- Больных туберкулезом боевиков "ДНР" просят не пускать в города17:20
- 60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше09:20
- Ахметов навсегда потерял свои шахты в "ЛНР"08:54
- Министр агрополитики рассказал, кому разрешат покупать землю в Украине08:30
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- В ЕС предварительно договорились об безвизе для украинцев07:23
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО22:35
- На выступлении Олланда снайпер устроил стрельбу22:00
- Промышленники обрисовали Гройсману катастрофические последствия блокады Донбасса21:05
- На Львовщине Минбороны поручило расследовать некачественное питание военных 20:35
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово
- Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос
- Аналитики Forbes назвали 4 важных сигнала надвигающейся на Россию катастрофы
- В Госдепе США официально обвинили Россию в оккупации Донбасса
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс