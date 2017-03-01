Через блокаду Донбасса в Украине хотят разыграть абхазский сценарий – Гройсман

01.03.2017 14:20

На данный момент Украина имеет несколько видов блокады – экономическую и энергетическую. Сначала Москва заблокировала украинские товары, которые транзитом перемещались через территорию РФ в третьи страны. А потом началась энергетическая блокада на Донбассе. Об этом, как пишет «Сегодня.ua», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

«Вчера мы встречались с руководителями многих металлургических предприятий – в том числе с иностранным капиталом, которые абсолютно четко сказали: если мы не используем украинские недра и украинский уголь – например, для металлургии, – есть только два варианта закупать этот уголь. Уголь можно закупать или в США, что невыгодно для этих предприятий и долго, или из РФ. Очевидно, что последствия такой блокады разрушительны для экономики нашего государства», – сказал он.

По словам премьера, негативных последствий блокады Донбасса несколько: это угроза теплоснабжения в городах, угроза отсутствия электроэнергии в необходимых объемах и угроза остановки экономически активных предприятий, увольнения сотен тысяч работников и как следствие – разрушительные процессы в национальной экономике.

«Я понимаю, что, возможно, кому-то очень хочется, чтобы мы запустили врага настолько глубоко внутрь страны, чтобы дать возможность изнутри дестабилизировать ситуацию и, возможно, разыграть другой сценарий – тот, который мы видели, который называют абхазским или приднестровским сценарием. Но Украина – целостная страна. И Крым, и Донбасс – это территория Украины. Наша задача сегодня – вернуть то, что у нас незаконно забрали», – подчеркнул Гройсман.

«Я не хочу верить в то, что политики, которые подыгрывают блокаде, делают это абсолютно намеренно, становясь актерами других сценариев, разработанных за пределами Украины. Хочу верить в то, что это не так. Но даже боюсь себе представить, что некоторые наши украинские политики могут играть в этом абсолютно ключевую роль – в подрыве нашей независимости, нашей государственности», – добавил премьер.

Источник dnews.dn.ua