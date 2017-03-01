- Мариупольская «Самооборона» прибыла на блокаду (ВИДЕО)13:20
- Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР13:10
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ 13:00
- В Донецкой области массовое отравление детей - 18 школьников попали в больницу 12:20
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже (ВИДЕО)11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Мариупольскую школу оборудовали камерами видеонаблюдения 10:40
- 60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше09:20
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО22:35
Кабмин утвердил порядок ввоза товаров в зону АТО и вывоза из нее
Кабинет министров Украины в ходе заседания 1 марта утвердил порядок ввоза товаров в зону АТО и вывоза из нее. Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина". "Сегодня мы рассмотрим внесенный СБУ, а это исключительно их компетенция, порядок перемещения товаров, надеюсь, что мы его примем. Следующая позиция, нам нужно утвердить, это министерство по вопросам временно оккупированных территорий и министерство экономики, тот минимальный перечень необходимых компонентов и материалов для обеспечения задач, о которых я сказал. Украинцы не должны от этого страдать", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков настоял, чтобы перечень товаров, разрешенных к перевозке через линию разграничения, был ограничен 3-4 критическими позициями.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш добавил: "Относительно порядка, это порядок, который подготовлен с участием всех заинтересованных ведомств, согласно закону, обеспечит сейчас перемещения, а не торговлю, в пределах предприятий, которые обеспечивают экономический рост, те, которые не имеют альтернативы в современных условиях и те, которые работают исключительно в правовом поле Украины. Эти механизмы все предусмотренные в порядке, там нет ничего, что давали бы возможность даже думать, что это может происходить в тени".
Представляя проект решения Кабмина, начальник штаба АТО при СБУ Геннадий Кузнецов отметил, что проект порядка направлен на определение правового режима перемещения товаров, в том числе признанных гуманитарной помощью.
"Субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и из неконтролируемой территории товары, за исключением пищевых продуктов, в определении закона Украины о безопасности и качестве пищевых продуктов, перемещаемых в составе гуманитарных грузов, лекарственных средств, тоже разрешено исключительно в составе гуманитарных грузов, товаров и продукции, в том числе, обеспечивающих функционирование и обслуживание или являются необходимыми в производственном процессе, металлургической, горнообогатительной, угледобывающей и энергетической отрасли объектов критической инфраструктуры и тому подобное", - отметил Кузнецов.
Обсудив вопрос порядка с чиновниками, Гройсман сказал: "Предложение принять данное решение и передать его на исполнение соответствующим службам. Но будет очень важно, чтобы сюда привлекли общественность". Возражения от министров не поступили.
Премьер, говоря о последствиях блокады Донбасса для населения сказал: "Предприятия находятся на разных территориях нашего государства. Запорожская область, Кривой рог, Днепр, Донецкая область. На всех этих предприятиях работают десятки тысяч людей. Мариупольский меткомбинат – 17 тыс. человек, Авдеевский коксохим – 4 тыс. человек, Криворожсталь, 25 тыс. Это сотни тысяч людей. Они работают в городах, платят налоги. Это образование, культура, дороги и прочее. Это такая цепная реакция, которая может возникнуть в национальной экономике. Все должны это осознавать.
Напомним, в Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.
Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.
Теги: Украина, Донбасс, СБУ, товар, Кабмин, ДНР, ЛНР, АТО
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО
- 27 украинских военных после пребывания в плену перешли на сторону "ЛДНР" - СБУ
- В СБУ озвучили новую формулу обмена заложников с "ЛДНР"
- Блокада дает свои результаты -СБУ предотвратила ввоз контрабанды на оккупированную территорию
- СБУ задержала нелегальные грузы для оккупированного Донбасса
- 58 украинских заложников на 228 сепаратистов - Украина готова идти на уступки
- Мариупольская «Самооборона» прибыла на блокаду. ВИДЕО13:20
- Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР13:10
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ 13:00
- В Донецкой области массовое отравление детей - 18 школьников попали в больницу 12:20
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Мариупольскую школу оборудовали камерами видеонаблюдения 10:40
- Дети Луганщины получили помощь от Папы Римского09:36
- 60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше09:20
- Мариупольская «Самооборона» прибыла на блокаду. ВИДЕО13:20
- Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР13:10
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ 13:00
- С 1 марта выросли тарифы на электроэнергию12:40
- В Донецкой области массовое отравление детей - 18 школьников попали в больницу 12:20
- По инициативе РФ власти Беларуси запретили въезд 300 тысячам украинцев12:00
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- Учёные обнаружили в космосе сахарное облако11:30
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово
- Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос
- Аналитики Forbes назвали 4 важных сигнала надвигающейся на Россию катастрофы
- В Госдепе США официально обвинили Россию в оккупации Донбасса
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс