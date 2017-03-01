Кабмин утвердил порядок ввоза товаров в зону АТО и вывоза из нее

01.03.2017 13:40

Кабинет министров Украины в ходе заседания 1 марта утвердил порядок ввоза товаров в зону АТО и вывоза из нее. Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина". "Сегодня мы рассмотрим внесенный СБУ, а это исключительно их компетенция, порядок перемещения товаров, надеюсь, что мы его примем. Следующая позиция, нам нужно утвердить, это министерство по вопросам временно оккупированных территорий и министерство экономики, тот минимальный перечень необходимых компонентов и материалов для обеспечения задач, о которых я сказал. Украинцы не должны от этого страдать", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков настоял, чтобы перечень товаров, разрешенных к перевозке через линию разграничения, был ограничен 3-4 критическими позициями.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш добавил: "Относительно порядка, это порядок, который подготовлен с участием всех заинтересованных ведомств, согласно закону, обеспечит сейчас перемещения, а не торговлю, в пределах предприятий, которые обеспечивают экономический рост, те, которые не имеют альтернативы в современных условиях и те, которые работают исключительно в правовом поле Украины. Эти механизмы все предусмотренные в порядке, там нет ничего, что давали бы возможность даже думать, что это может происходить в тени".

Представляя проект решения Кабмина, начальник штаба АТО при СБУ Геннадий Кузнецов отметил, что проект порядка направлен на определение правового режима перемещения товаров, в том числе признанных гуманитарной помощью.

"Субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и из неконтролируемой территории товары, за исключением пищевых продуктов, в определении закона Украины о безопасности и качестве пищевых продуктов, перемещаемых в составе гуманитарных грузов, лекарственных средств, тоже разрешено исключительно в составе гуманитарных грузов, товаров и продукции, в том числе, обеспечивающих функционирование и обслуживание или являются необходимыми в производственном процессе, металлургической, горнообогатительной, угледобывающей и энергетической отрасли объектов критической инфраструктуры и тому подобное", - отметил Кузнецов.

Обсудив вопрос порядка с чиновниками, Гройсман сказал: "Предложение принять данное решение и передать его на исполнение соответствующим службам. Но будет очень важно, чтобы сюда привлекли общественность". Возражения от министров не поступили.

Премьер, говоря о последствиях блокады Донбасса для населения сказал: "Предприятия находятся на разных территориях нашего государства. Запорожская область, Кривой рог, Днепр, Донецкая область. На всех этих предприятиях работают десятки тысяч людей. Мариупольский меткомбинат – 17 тыс. человек, Авдеевский коксохим – 4 тыс. человек, Криворожсталь, 25 тыс. Это сотни тысяч людей. Они работают в городах, платят налоги. Это образование, культура, дороги и прочее. Это такая цепная реакция, которая может возникнуть в национальной экономике. Все должны это осознавать.

Напомним, в Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.

Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.