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Архив - Донецкая область

Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР

01.03.2017 13:10
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Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР

В Кремле считают, что "национализацию" украинских предприятий так называемыми самопровозглашенными "Донецкой/Луганской народными республиками" (ДНР/ЛНР) "в какой-то степени можно понять", так как в условиях блокады жителям областей "надо выживать", передает РБК-Украина.
"Я не думаю, что слово "отжим" здесь применимо и не думаю, что было бы корректно называть это "отжимом". Мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи поставленными в условия блокады со стороны экстремистов", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что действия, которые предпринимают власти самопровозглашенных республик, "в какой-то степени можно понять"
"Речь идет о жизни нескольких миллионов людей. Людям надо выживать", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
Также Песков рассказал, что хотя Россия "имеет определенное влияние на представителей Донбасса, но ими не руководит".



Теги: Донбасс, предприятие, ДНР, ЛНР, национализация
 
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