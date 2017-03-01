Мариупольская Самооборона» прибыла на блокаду. ВИДЕО

01.03.2017 13:20

Участники «Самообороны Мариуполя» приняли участие в блокаде на редуте «Соловейко». Об этом на своей странице в ФБ написала волонтер Галина Однорог.

«Спасибо "Самооборона Мариуполя", которые срочно отреагировали на попытку нападения "титушек" на редуты и приехали на помощь. Ребята уже стоят на редуте - 5 в направлении Донецк - Мариуполь (в районе поселка Новотроицкое, - прим. ред)», - написала Галина Однорог.

Один из членов «Самообороны Мариуполя» Дмитрий который сейчас находиться на редуте «Соловейко» рассказал 0629 о ситуации на блокаде сейчас. Действительно, девять человек из «Самообороны Мариуполя» вчера выезжали на редут. «Когда начался конфликт на одном из блокпостов мы сразу подъехали на помощь», - рассказал он. Сейчас некоторые «самообороновцы» вернулись в Мариуполь, но вскоре вновь вернуться на Бугас.

«На данный момент у нас все спокойно. Мы установили пока просто наблюдательный пункт. Мы укрепляем городок, делаем чтоб редут был жизнеспособным», - рассказывает Дмитрий. Также вчера к пикетчикам приезжали представители ОБСЕ.

Напомним, вчера "Титушки" и "бабусi" напали на участников железнодорожной блокады Полиция проводит проверку по факту конфликта на месте блокады на железнодорожной станции Кривой Торец. Ниже видео с места событий.