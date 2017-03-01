- Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР13:10
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ 13:00
- В Донецкой области массовое отравление детей - 18 школьников попали в больницу 12:20
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Мариупольскую школу оборудовали камерами видеонаблюдения 10:40
- 60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше09:20
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО22:35
- Промышленники обрисовали Гройсману катастрофические последствия блокады Донбасса21:05
Мариупольская Самооборона» прибыла на блокаду. ВИДЕО
Участники «Самообороны Мариуполя» приняли участие в блокаде на редуте «Соловейко». Об этом на своей странице в ФБ написала волонтер Галина Однорог.
«Спасибо "Самооборона Мариуполя", которые срочно отреагировали на попытку нападения "титушек" на редуты и приехали на помощь. Ребята уже стоят на редуте - 5 в направлении Донецк - Мариуполь (в районе поселка Новотроицкое, - прим. ред)», - написала Галина Однорог.
Один из членов «Самообороны Мариуполя» Дмитрий который сейчас находиться на редуте «Соловейко» рассказал 0629 о ситуации на блокаде сейчас. Действительно, девять человек из «Самообороны Мариуполя» вчера выезжали на редут. «Когда начался конфликт на одном из блокпостов мы сразу подъехали на помощь», - рассказал он. Сейчас некоторые «самообороновцы» вернулись в Мариуполь, но вскоре вновь вернуться на Бугас.
«На данный момент у нас все спокойно. Мы установили пока просто наблюдательный пункт. Мы укрепляем городок, делаем чтоб редут был жизнеспособным», - рассказывает Дмитрий. Также вчера к пикетчикам приезжали представители ОБСЕ.
Напомним, вчера "Титушки" и "бабусi" напали на участников железнодорожной блокады Полиция проводит проверку по факту конфликта на месте блокады на железнодорожной станции Кривой Торец. Ниже видео с места событий.
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, блокада, самооборона
- Новая дата выборов в Мариуполе и Красноармейске: Тарута сожалеет и призывает
- США призывают Украину ускорить проведение выборов в Мариуполе и Красноармейске
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Штаб блокады требует от Порошенко огласить все пункты Минских соглашений
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Путешествие из Мариуполя в Донецк и обратно
- Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР13:10
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ 13:00
- В Донецкой области массовое отравление детей - 18 школьников попали в больницу 12:20
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Мариупольскую школу оборудовали камерами видеонаблюдения 10:40
- Дети Луганщины получили помощь от Папы Римского09:36
- 60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше09:20
- Ахметов навсегда потерял свои шахты в "ЛНР"08:54
- Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР13:10
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ 13:00
- С 1 марта выросли тарифы на электроэнергию12:40
- В Донецкой области массовое отравление детей - 18 школьников попали в больницу 12:20
- По инициативе РФ власти Беларуси запретили въезд 300 тысячам украинцев12:00
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- Учёные обнаружили в космосе сахарное облако11:30
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Украинцы получат весной шесть "дополнительных" выходных10:50
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово
- Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос
- Аналитики Forbes назвали 4 важных сигнала надвигающейся на Россию катастрофы
- В Госдепе США официально обвинили Россию в оккупации Донбасса
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс